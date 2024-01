Koro-Chef beim perfekten Dinner Fans ärgern sich – "Das ist schon krass"

Stattdessen kamen sich viele Zuschauer so vor, als seien sie in einer Dauerwerbesendung gelandet: Piran Asci, Chef des Berliner Start-ups Koro, kocht das vegane Menü für seine Mitstreiter nicht nur mit seinen eigenen Produkten – er wirbt in den Werbepausen auch noch für sie. „Wir brauchen Kürbiskerne – am besten die richtig dunklen aus der Steiermark“, sagt er in einem der werblichen Clips, nimmt ein Glas aus seinem Küchenregal und klopft darauf. „Wir brauchen Kaffee“, fährt er fort und holt eine braun-gelbe Tüte hervor, auf der der Markenname Koro in schwarzen Lettern prangt. „Und noch vieles mehr. All diese leckeren Zutaten findet ihr auf Koro – in großen Mengen zu günstigen Preisen. Überzeugt euch selbst.“ Er spricht das in seiner Küche in die Kamera, preist die Nussmischungen, das Pistazienmus und all die anderen Snacks in seiner Online-Drogerie an und trägt dabei dieselbe Kleidung wie in der Vox-Sendung. Es erweckt den Eindruck, als wäre die Werbung während seiner Kochsession beim „Perfekten Dinner“ entstanden. Als hätte der Sender die Werbung vielleicht sogar selbst gedreht.