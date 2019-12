IW-Studie zur Lohnlücke zwischen Männern und Frauen : Das Lohngleichheitsgesetz ist ein Flop

Wer sich im Job nicht unterbuttern lassen will, muss Klartext reden können - gerade in Gehaltsverhandlungen. Frauen fällt das oft schwerer. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Berlin Das 2017 eingeführte Lohngleichheitsgesetz ist bislang ohne erkennbaren Mehrwert für Frauen geblieben, die einen Gehaltsnachteil gegenüber ihren männlichen Kollegen vermuten. Das ist das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die unserer Redaktion vorliegt.

„Zusammenfassend erweist sich das Entgelttransparenzgesetz und insbesondere der individuelle Auskunftsanspruch in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten gegenwärtig als ein bürokratischer Akt ohne erkennbaren Mehrwert“, heißt es in der Studie. Es sei nicht nachweisbar, dass der Auskunftsanspruch über die Gehälter von männlichen Kollegen in vergleichbaren Jobs dazu führe, dass Frauen höhere Gehälter durchsetzen konnten. Ohnehin hätten einer repräsentativen Befragung der Beschäftigten von größeren Unternehmen zufolge bisher erst vier Prozent den Auskunftsanspruch genutzt. Es seien zudem mehr Männer als Frauen gewesen, so das IW.

Zielsetzung des Entgelttransparenzgesetzes war, die Entgelt- oder Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Unternehmen zu verringern. Frauen in Deutschland verdienen derzeit noch immer rund 22 Prozent weniger als Männer. Der Unterschied wird in der Forschung mit einer Reihe von Faktoren erklärt. So führen etwa die Berufswahl, längere Beschäftigungspausen nach Geburten, höhere Teilzeitquoten und defensivere Gehaltsverhandlungen dazu, dass Frauen oft weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Nach Meinung der Wirtschaftsverbände und Unternehmen verbleibt nach der Berücksichtigung dieser Faktoren keine Lohnlücke mehr, und daher gebe es auch keine nachweisbare Diskriminierung von Frauen.

Frauenverbände, SPD, Grüne und Linke sahen das freilich anders. Die SPD setzte in der großen Koalition das Lohngleichheitsgesetz durch. Es sieht unter anderem vor, dass Mitarbeiter von Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten einen Anspruch darauf haben zu erfahren, was eine Gruppe von sechs Kollegen in vergleichbaren Jobs verdienen. Die Regierung hoffte, dass viele Frauen dieses Recht nutzen würden, um anschließend mehr Geld zu fordern.

Tatsächlich aber machten bisher mehr Männer von dem Auskunftsanspruch Gebrauch, wie eine Evaluation des Bundesfrauenministeriums Mitte 2019 ergeben hat. „Wenn mehr Männer als Frauen den Auskunftsanspruch wahrnehmen, widerspricht dies der Hoffnung, dass insbesondere Frauen einen Nutzen daraus ziehen“, so das IW. Studien in anderen Ländern mit ähnlichen Gesetzen hätten unterschiedliche Auswirkungen gezeigt. In Dänemark etwa habe die Einführung einer Berichtspflicht über geschlechterbezogene Lohnstatistiken für Unternehmen ab 2006 dazu geführt, dass die Lohnlücke tatsächlich kleiner geworden sei. In Kanada habe sich dagegen gezeigt, dass nicht die Löhne der Frauen angehoben, sondern die der Männer leicht gesenkt worden waren.