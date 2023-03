Ex-Glasbote-Chef berichtet Das können Gründer von gescheiterten Start-ups lernen

Doch das Konzept ging nicht auf. Trotz großer Bekanntheit und mehrerer Medienberichte blieb die Kundschaft aus. „Im Nachhinein weiß ich, warum: Es lag schlicht am Preis“, so der Gründer. Die hochwertigen Produkte seien noch teurer gewesen als das Angebot im Bio-Markt. Im Zuge der Inflation sei das für die meisten Verbraucher finanziell nicht tragbar gewesen. „Die Leute sind nicht bereit, so viel für Nachhaltigkeit auszugeben“, sagt Kutten. Bessere wäre es gewesen, eine andere Preisstrategie zu fahren und die Preise um 25 Prozent zu senken. „Auch, wenn das nicht wirtschaftlich gewesen wäre, hätten wir dadurch Kunden gewonnen und später die Macht gehabt, die Preise zu erhöhen“, weiß er jetzt. Andererseits hätte eine solche Taktik Investoren vergrault. So oder so: Das Unternehmen war gescheitert. Ende 2022 mussten die Gründer die Reißleine ziehen und alle 18 Mitarbeitenden entlassen.