Lebensmitteleinkauf : Das Hamstern geht wieder los

Hamsterkäufer fegen deutschlandweit die Supermarktregale leer. Der Handelsverband appelliert, sich auf normalen Bedarf zu beschränken. Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord/frank bründel/DPA

Düsseldorf Ungeachtet der Appelle aus dem Handel kaufen viele Kunden erneut die Regale leer – wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Das ist wenig rational, weil es so manchen Engpass in der Warenversorgung erst heraufbeschwört.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Man fühlt sich dieser Tage an die ersten Monate der Corona-Pandemie 2020 erinnert: Damals fürchteten sich manche besonders ängstliche Zeitgenossen in Deutschland davor, dass irgendwann das Toilettenpapier knapp werden könnte. Deshalb kauften sie, solange es der Handel erlaubte, Bestände ein, die für einen einzelnen Menschen wohl für ein ganzes Jahr ausgereicht hätten. Danach waren die Regale leer, und die Hamsterkäufer fühlten sich auch noch in ihrem Urteil bestätigt. Rational ist das nicht.

Das Toilettennpapier von 2022 ist das Sonnenblumenöl. Ein Öl, dessen Hauptlieferant die Ukraine ist. Von dort kommt derzeit so gut wie nichts. Folge: Die Menschen haben das Öl gleich literweise eingekauft, ganz so, als gäbe es nichts anderes mehr, mit dem man braten könnte. Der Effekt: Weil viele ausweichen müssen, sind auch andere Ölsorten teilweise ausverkauft.

Info Lebensmittelumsatz bei 200 Milliarden Euro Anbieter In Deutschland gibt es mehr als 37.000 Geschäfte, die die Versorgung der Verbraucher mit Lebensmitteln sicherstellen. Sortiment Nach Angaben des Bundesverbands des Lebensmitteleinzelhandels können Kunden aus einem Sortiment von bis zu 50.000 Artikeln wählen. Belegschaft/Umsatz In der gesamten Lebensmittelbranche arbeiten demnach mehr als eine Million Beschäftigte, die jährlich mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz für die Unternehmen erwirtschaften.

Appelle wie der des Bundesverbands des deutschen Lebensmitteleinzelhandels (BVLH), Verbraucher sollten solidarisch sein und nur handelsübliche Mengen kaufen, dürften nahezu ungehört verhallen, ebenso wie die Beteuerungen der Politik oder des größten deutschen Lebensmittelhändlers: „Es gibt weiterhin keinen Anlass, zusätzliche Vorräte anzulegen“, erklärte Edeka.

Es ist wie vor zwei Jahren, und niemand weiß genau, ob die Menschen mehr durch die Angst vor der Knapnheit oder die Sorge vor weiter steigenden Preise getrieben werden – wobei beides zusammenhängt. „Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich in einer Weise verändert, auf die die Lieferketten nicht ausgelegt sind“, sagte ein BVLH-Sprecher auf Anfrage. Viele Verbraucher kauften derzeit eher „affektiv als kalkulierend“ ein. „Die Hamsterkäufe gibt es auch, weil die Menschen Angst vor dem Krieg haben“, meint der Handelsprofessor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Angeheizt wird die Stimmung dann noch durch Fotos, die in den sozialen Medien gepostet werden, auf Facebook oder auf Twitter. Wie jenes von dem Kunden, der das gekaufte Speiseöl wegen der hohen Dieselpreise gleich in seinen Tank gekippt haben soll.

Das Öl ist aber nicht das einzige Objekt überzogener Verbraucherbegierde hierzulande: Nudeln, Milch und Klopapier sind bisweilen genauso ausverkauft. Mitunter muss man gleich fünf Märkte anfahren, um auch nur ein einziges Pfund Mehl zu ergattern. Und das, obwohl der in Deutschland eingesetzte Weizen so gut wie gar nicht aus der Ukraine kommt und die Preise für das Weizenmehl bisher auch nicht exorbitant gestiegen sind. Das könnte aber noch kommen – nicht nur beim Mehl: „Wir werden in den nächsten Jahren deutliche Preissteigerungen erleben, nicht nur bei Lebensmitteln. „So wie sich beim Diesel der Einkaufspreis zuletzt um 20 Prozent erhöht hat, könnte sich der Preis für den Endverbraucher verdoppeln“, glaubt Heinemann. Preisveränderungen seien auch durch den Klimawandel bedingt.

Der deutsche Handel hat bereits Konsequenzen aus den Hamsterkäufen gezogen. In einem Düsseldorfer Aldi-Markt war am Mittwochmorgen deutlich zu lesen: „Maximale Abgabemenge für alle Sorten von Nudeln und Reis: maximal zwei Stück pro Einkauf je Sorte“. In anderen Filialen sind ähnliche Schildchen an den Regalen angebracht. Auch die Supermarktkette Rewe gibt nur haushaltsübliche Mengen aus, der Großhändler Metro hat die Warenausgabe ebenfalls rationiert.

Ein Sprecher der SB-Warenhauskette Real sagte auf Anfrage: „Auch wir stellen fest, dass es bei Speisölen zu einer Verknappung kommt. Bei anderen Artikeln verzeichnen wir bislang jedoch noch keine maßgeblichen Veränderungen. Sollten Engpässe bei weiteren Artikeln drohen, würden wir – analog zur Corona-Situation 2020 – auch wieder über geeignete Maßnahmen nachdenken müssen.“ Dazu gehört im Handel auch, dass Menschen vom Personal aufgefordert werden könnten, sich an die verhängten Mengenbeschränkungen zu halten.