Umwleltfreundliche Autos : Das Förder-Aus droht – für wen ein Plug-in-Hybrid lohnt

Düsseldorf Bundeswirtschaftsminister Habeck will die Förderung zum Jahresende einstellen. Was das für die potenziellen Fahrer heißt und wann man generell von der Anschaffung eines Plug-in-Hybrids profitiert

Ein Plug-in-Hybrid hat einen Akku, der sowohl über den Verbrennungsmotor als auch mit einem Stecker am Stromnetz geladen werden kann. Der Akku ist meist größer als bei einem reinen Hybrid und damit näher am Elektroauto. Für wen lohnt sich ein solches Fahrzeug? Die einfache Antwort des Automobilclubs ADAC: „Wer mindestens ein Drittel seiner Strecken rein elek­trisch fahren kann und eine Steckdose zur Verfügung hat, für den wird‘s interessant.“ Also, wer die Dose zu Hause hat, eine öffentliche Ladesäule oder eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber nutzen kann. Zu Hause lädt man dann am besten nachts, wenn man das Auto nicht benötigt.