Vermittlungsausschuss tagt zum Transparenzgesetz Das Duell der Gesundheitsminister

Der Druck ist daher groß für eine Einigung. Zumindest aus Sicht des Bundes. Zugleich wollen auch die Länder nicht, dass weitere Krankenhäuser in die Insolvenz rutschen. Laumann hat daher bereits Kompromissbereitschaft signalisiert. Er sorgt sich vor allem wegen der Zuweisung von Leistungsgruppen und den Vorgaben für Behandlungen in den jeweiligen Kliniken. Schließlich ist die Krankenhausplanung Ländersache. Insbesondere Karl-Josef Laumann, der seit Jahrzehnten in der Gesundheitspolitik ist, ärgert das maßlos. Er will nicht, dass Lauterbach Fakten schafft mit den Leistungsgruppen im Transparenzgesetz. Laumanns Meisterstück seines politischen Wirkens soll die Krankenhausreform in NRW sein, er und die Kliniken wollen sich von Lauterbach nicht die Versorgungsaufträge diktieren lassen.