Preiserhöhung beunruhigt Studentenvertretungen Deutschlandticket an Unis könnte wackeln

Die Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket von 49 Euro auf 58 Euro ab 2025 könnte dazu führen, dass einige Studentenvertretungen die Verträge zum vergünstigten Bezug des D-Ticket für ihre Unis kündigen. Dies erklärt das Landes-Asten-Treffen NRW gegenüber unserer Redaktion. Hintergrund ist, dass die rund 18-prozentige Anhebung der Preise ab Herbst 2025 auch auf die Studententickets umgelegt werden soll. Mit dann 34,80 Euro im Monat statt bisher 29,40 Euro wäre es zwar so wie bisher viel günstiger als das normale D-Ticket, aber ein Studententicket nur für den VRR wird im Sommer 2025 nur 30,89 Euro im Monat kosten und es beinhaltet das Recht, ein Fahrrad mitzunehmen. „Das D-Ticket in so kurzer Zeit so drastisch teurer zu machen ist das falsche Signal“, sagt Helene Hayer, Koordinatorin des Landes-Asten-Treffens NRW. Es sei denkbar, dass einige Unis nach der Preiserhöhung im Herbst 2025 zurück zu den Semestertickets ohne bundesweite Gültigkeit kehren. „Die meisten Studierenden bewerten die Mitnahme des Fahrrads deutlich höherwertiger gegenüber der Möglichkeit über die Grenzen von NRW zu fahren.“