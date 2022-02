Analyse zu Chancen und Risiken einer Aufspaltung : Das Bayer-Dilemma

Leverkusen Nach dem Monsanto-Flop wäre ein Strategieschwenk möglich, aber knifflig: Erst muss Bayer das Glyphosat-Problem lösen. Zudem droht die Pharmasparte allein ein Übernahmekandidat zu werden. Aktionäre machen Druck.

Beobachter halten eine Aufspaltung für möglich. Derzeit steht der Konzern auf den Säulen Gesundheit mit Pharmaceuticals (rezeptpflichtige Arzneien) und Consumer Health (rezeptfreie Arzneien) sowie Agrochemie (inklusive Monsanto). „Ob eine Aufspaltung bei den derzeitigen Rechtsrisiken wertschaffend wäre, ist fraglich“, sagt Ingo Speich, Manager bei der Fondsgesellschaft Deka, betont aber auch: „Bayer hat in der Vergangenheit erfolgreich aktives Portfolio-Management betrieben, daher ist auch eine Abspaltung oder Aufspaltung auf ganz lange Sicht nicht auszuschließen.“ So hat der Konzern 2004 Chemie- und Kautschuk-Geschäfte in die Tochter Lanxess abgespalten, die heute im M-Dax ist. 2015 folgte die Ausgliederung der Kunststoffe in Covestro, heute wie Bayer Dax-Konzern.

„Für das Thema Aufspaltung ist es noch zu früh. Es macht erst Sinn, nachdem Bayer seine Hausaufgaben gemacht hat“, sagt auch Markus Manns, Portfoliomanager bei Union Investment. Dazu müsse Bayer Klarheit haben über die US-Rechtslage, entweder durch einen Sieg vor dem Obersten Gerichtshof oder einigen Prozess-Erfolgen bei Glyphosat-Schadenersatzklagen. Zudem brauche Bayer positive Nachrichten zur Pharma-Pipeline oder Zukäufe, um den Bereich zu vergrößern – „gerade auch in den USA , wo Bayer historisch bedingt sehr schwach aufgestellt ist“, so Manns.

Eine weitere Frage, die Vorstand und Aufsichtsrat klären müssen, ist die nach der Zukunft von Pharma. Zuletzt gab es einige gute Nachrichten, die auch den Börsenkurs beflügelt haben könnten. Neue Produkte wie das Medikament Nubeqa zur Behandlung von Prostatakrebs kommen voran. Bayer setzt verstärkt auf Gen- und Zelltherapien, erst gerade beteiligte sich der Konzern an Mammoth Bioscience. Zell- und Gentherapien markieren eine neue Stufe in der Arzneientwicklung: Sie haben „das Potenzial, Erkrankungen mit einer einmaligen Behandlung zu therapieren“, betont Bayer.

Das Problem: Bayers Pharma-Sparte ist im globalen Maßstab zu klein. Um sie vor einer Übernahme zu schützen, hat Bayer ja auch Monsanto gekauft. „Pharma ist zu klein, um als eigenständiges Unternehmen lange an der Börse zu überleben, und würde wahrscheinlich sehr schnell ein Akquisitionskandidat oder müsste etwas Größeres zukaufen“, sagt Manns. „Alles in allem eine verzwickte Situation, aus der es keinen leichten Ausweg gibt.“ Das beste Szenario aus seiner Sicht: ein Glyphosat-Sieg in den USA, mit entsprechendem Kursgewinn, gepaart mit Neuigkeiten zur Pharma-Pipeline – etwa zu einer Arznei, die das Schlaganfallmittel Xarelto als Kassenschlager ablöst. „Und neuer Schwung durch einen neuen CEO“, so Manns. Für Bayer-Chef Baumann, der am 1. März Bilanz zieht und wieder kein Ende der Glyphosat-Debatte ankündigen kann, bleibt es stürmisch.