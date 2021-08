DB Regio könnte Keolis möglicherweise kaufen : Die zweite Privatbahn in NRW droht mit Rückzug

Die Eurobahn-Mutter Keolis beitreibt zahlreiche Züge im Land. Hier im Bild: der RE 13 bei Dülken, der Düsseldorf und Venlo verbindet. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Düsseldorf Nachdem der Zugbetreiber Abellio im Schutzschirmverfahren ist, kommt der nächste Schlag für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und andere Verkehrsverbünde: Auch Eurobahn-Mutter Keolis ist in Schieflage, die Deutsche Bahn könnte in die Bresche springen und die Firma kaufen. Kunden können aber eher gelassen sein.

Nachdem der Privatbahnbetreiber Abellio bereits beantragt hat, sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren zu wollen, steht dem S-Bahn- und Regionalbahnverkehr in NRW ein weiterer Umbruch bevor. Die Düsseldorfer Keolis, Betreiberin unter anderem der Regionalzüge RE 3 von Düsseldorf nach Hamm und RE 13 von Venlo über Düsseldorf bis Hamm, könnte eventuell verkauft werden. Dies berichten zwei gut informierte Kenner der Verhältnisse unserer Redaktion. Das Eigentümerunternehmen von Keolis, die französische Eisenbahngesellschaft SNCF, sei sogar bereit, einem möglichen neuen Eigentümer noch Geld dafür zu geben, dass er Keolis übernimmt, weil das Unternehmen laufend weitere Verluste schreibt. In der Öffentlichkeit tritt Keolis meist unter dem Markennamen Eurobahn auf.

Eine Sprecherin von Keolis bestätigt zwar nicht die Hinweise auf einen denkbaren Verkauf, über den auch die „WAZ“ schrieb, wohl aber, dass das Unternehmen rote Zahlen schreibt. Darum würde die Firma darauf dringen, dass der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und die anderen Verkehrsverbünde deutlich mehr Geld für den Betrieb der Züge zahlen, weil die Kosten in den vergangenen Jahren massiv gestiegen seien. Ein Verkauf sei derzeit „eher utopisch“, weil das Unternehmen ja Verluste mache. Nach Abschluss der Verhandlungen über erhoffte höhere Zuschüsse von den Verkehrsverbünden würde „über die Strategie informiert.“

Info Schon bisher viel Geld für S-Bahnen und RE-Linien Strategie Land und Bund haben 2020 mehr als 600 Millionen Euro in die Stabilisierung des Nahverkehrs in NRW investiert, um einen Zusammenbruch des Systems während der Corona-Krise zu vermeiden. Dieses Jahr wurden neben der regulären Förderung schon 280 Millionen Euro bereitgestellt.



Keolis Die Firma betreibt in NRW rund 16 Regionalbahn- und Regionalexpressfirmen. Die hohen Kosten entstanden auch durch Baustellen und hohe Tarifabschlüsse.

Als Ergebnis der Verwerfungen könnte sich eine radikale Neuordnung des regionalen Bahnverkehrs abzeichnen. Ex-Monopolist Deutsche Bahn (DB) hatte einen großen Teil der NRW-Strecken bei früheren Ausschreibungen verloren. Stiege neben Abellio nun auch Keolis aus, könnte der Staatskonzern die verlorenen Routen wieder übernehmen. Ganz so überraschend wäre das nicht: Schon Ende 2019 hatte der VRR-Vorstand bei Keolis den Betrieb der S-Bahnen S1 und S4 gekündigt, weil Keolis nicht genügend Lokführer eingestellt hatte. Daraufhin übernahm die DB den Betrieb zuerst im Notbetrieb, dann langfristig, nachdem es im Frühjahr 2020 eine neue Ausschreibung gegeben hatte.

Auf Anfrage erklärt der DB-Konzern, er wolle sich an „Spekulationen über die Zukunft der Wettbewerber“ nicht beteiligen. „Unsere Wettbewerber sind alle Ableger finanzstarker nationaler Bahnkonzerne im Ausland“, hieß es wörtlich – sprich: Wer sich für Verträge bewerbe, solle diese erfüllen. Allerdings sagte eine DB-Sprecherin auch: „Wir stehen im Rahmen unserer Möglichkeiten grundsätzlich zu unserer Rolle als Stabilisator und Anker des Systems.“ Dies schließt nicht aus, Wettbewerber zu kaufen. Auch schließt es nicht aus, Strecken zu übernehmen, wenn die Konditionen stimmen. „Da steht eine riesige Konsolidierung an“, sagt ein gut informierter Manager im Bahnsektor.

Kunden können die Streitereien der Betreiber und Verbünde wohl relativ gelassen sehen. Abellio hat bereits mehrfach erklärt, trotz des Schutzschirmverfahrens vorerst weiterzufahren. Keolis erklärte, die Laufzeit der Verträge für die RE 3 und RE 13 etwa liefen bis 2025. Es sei keineswegs daran gedacht, solche Verträge nicht einzuhalten. Entscheidendes Unternehmensziel sei, neue Verträge auszuhandeln, damit sich der Betrieb der Züge wieder lohne. „Noch ist nichts entschieden“, so eine Sprecherin von Keolis. Sie ergänzte: „Unser Ziel ist es, den Schienenpersonennahverkehr zukunftsfähig und nachhaltig – insbesondere im Hinblick auf die anspruchsvollen Ziele, wie Deutschlandtakt und Verdoppelung von Fahrgastzahlen – zu verankern und den Anforderungen gerecht zu werden.“

Am Ende bleibt damit der Schwarze Peter bei NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU), der so wie seine Kollegen und Kolleginnen in den anderen Bundesländern entscheiden muss, wie stark die Zuschüsse für den ÖPNV in den nächsten Jahren steigen sollen, um mehr Fahrgäste zu transportieren. Mit seiner Zustimmung verhandeln die Verkehrsverbünde mit Abellio, Keolis und anderen Eisenbahnunternehmen schon lange darüber, welche Nachschläge auf die bisherigen Verträge möglich sind.