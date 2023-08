Neue Regel ab September Das Auto online anmelden – so geht es

Das Anmelden von Autos wird für Fahrerinnen und Fahrer etwas einfacher. Sofern der Autohändler die Anmeldung nicht erledigte, mussten sie bisher entweder am frühen Morgen zur Zulassungsstelle fahren oder versuchen, dort einen Termin zu vereinbaren - was allerdings auch immer wieder nicht möglich war mangels Kapazitäten. Oder sie meldeten das Auto online an, durften aber erst dann mit dem Auto fahren, wenn die Stempelplaketten da waren – was oft viele Tage dauerte.