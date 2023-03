Weniger S-Bahnen und Regionalzüge? NRW-Verkehrverbünden drohen hohe Defizite

Wie ernst die Lage ist, betonte Joachim Künzel, Geschäftsführer des Nahverkehrs-Westfalen Lippe (NWL). Es sei möglich, dass die Verkehrsverbünde ab nächstem Jahr einzelne Strecken nur noch mit einem ausgedünnten Takt befahren, weil die Finanzierung nicht gesichert sei. Der Bund habe zwar zugesagt, eine Milliarde Euro bundesweit zusätzlich in den Nahverkehr zu stecken, aber wie das Geld in NRW weitergegeben wird, sei unklar. 2023 sei nun zwar abgesichert, dass alle Busse und Bahnen wie geplant fahren können. „Zwischen 2024 und 2026 drohen dann aber Abbestellungen“, so Künzel. Er mahnte neue Mittelzusagen bis Sommer an, damit die Verkehrsfimen wissen, wie großzügig sie bei der Bahn und anderen Firmen Züge für nächstes Jahr bestellen können, ohne Strafen beim Absagen einer Strecke zu riskieren.