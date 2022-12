Fahrgastrechte 2.0 Darf man in die erste Klasse wechseln, wenn der Zug überfüllt ist?

Wann wird es auf der Schiene besonders voll? Da die Festtage in diesem Jahr auf das Wochenende fallen, erwartet die Bahn besonders viele Reisende für die Tage direkt vor Weihnachten und nach den beiden Weihnachtsfeiertagen, also am 22. und 23. sowie am 27. und 28. Dezember. Am Freitagvormittag offenbarte der Blick auf die Anzeigetafeln in NRW, dass der Fernverkehr tatsächlich gut vorankam.