Düsseldorf : Erste Frau im Rheinmetall-Vorstand

Neue Vorständin Rheinmetall Foto: Fuchs Petrolub

Düsseldorf Der Rüstungskonzern beruft Dagmar Steinert ins Führungsgremium.Die 57-jährige kennt das Unternehmen gut. Von einer Frauenquote hält sie wenig.

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall beruft erstmals eine Frau in den Vorstand. Dagmar Steinert wird ab Januar nächsten Jahres Finanzvorstand des Unternehmens. Die 57-jährige kennt Rheinmetall gut, weil sie dort zwischen 2003 und 2013 den Bereich Accounting geleitet hatte, bevor sie zum M-Dax-Konzern Fuchs Petrolub in Mannheim wechselte. Dort war sie zuerst für die Beziehungen zu den Aktionären zuständig (“Investor Relations“) und wurde 2016 Finanzvorstand. Sie hatte in Köln studiert, ist Diplom-Kauffrau und verfügt auch über ein Examen als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin.„Emanzipation geht nicht gegen die Männer, sondern nur mit Ihnen“, hatte sie einmal erklärt. Frauen sollten zeigen, dass nicht Quotenfrau sein wollten, „um etwas zu bewirken.“

Für den Vorstand hat Rheinmetall keine wie auch immer geartete Frauenquote definiert, um sich alle Optionen offen zu halten.

Bei Rheinmetall wird Steinert viel zu tun haben. Der Konzern hofft, bis zu 40 Milliarden Euro an neuen Aufträgen erhalten zu können, wenn die Bundesregierung 100 Milliarden Euro für die Ertüchtigung der Bundeswehr investieren will. Rund 3000 neue Beschäftigte sollen eingestellt werden, wobei Vorstandschef Armin Papperger betont hat, dass er finanzielle Disziplin wahren will. Im Klartext: Zuerst soll der Bund entscheiden, welche Rüstungssysteme er von den Düsseldorfern erwerben will, erst dann werden die personellen Kapazitäten hochgefahren. Fertigungshallen hat Rheinmetall dagegen sowieso genügend aus der Zeit des Kalten Krieges. Der Aktienkurs von Rheinmetall ist im vergangenen Jahr um 150 Prozent gestiegen, der Börsenwert liegt bei 9,5 Milliarden Euro.

Weil der Vorstand von Rheinmetall aus nur drei Personen besteht, liegt der Frauenanteil im ersten Führungsgremium künftig mit 33 Prozent höher als bei fast allen anderen NRW-Konzernen. Insgesamt komme Rheinmetall in den ersten vier Führungsebenen auf eine Frauenquote von 10,4 Prozent, so das Unternehmen. Allerdings machen Frauen insgesamt auch nur 21 Prozent der rund 25.000 Personen starken Belegschaft aus. Rheinmetall erklärt dies damit, dass es bisher vorwiegend Männer in die Auto- und Verteidigungsindustrie ziehe. Um speziell junge Frauen stärker anzulocken, sollen unter den Trainees rund 30 Prozent nun weiblich sein.