Konjunktur : Dämpfer bei Exporten – droht Stagflation?

Frankfurt Auch die deutsche Exportwirtschaft hat Rückgänge hinnehmen müssen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Ausfuhren im August. Damit sind die Lieferkettenprobleme auch hier angekommen

Die derzeitigen Probleme lassen sich entlang einer Lieferkette aufzählen: Es mangelt an Containern in der internationalen Logistik auf den Weltmeeren; die starke Nachfrage in der Corona-Erholung trifft auf in der Krise verkleinerte Produktionskapazitäten; in wichtigen Fabrikationsländern wie Vietnam stehen Bänder in den Fabriken ganz oder teilweise still, weil man mit einer Pandemie-Welle kämpft. Nach Auffassung von Martin Lück, dem Chefvolkswirt im deutschsprachigen Raum beim weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock, sind es aber nicht nur die untrebrochenen Lieferketten, die den Wirtschaftsmotor stottern lassen. „Seit einem halben Jahr haben wir ein langsameres Wachstum in China gesehen. Zuletzt haben wir auch schwächere Signale gesehen aus den Vereinigten Staaten. Und in Europa brummt die Konjunktur auch noch nicht so richtig“