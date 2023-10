Cyberbetrug Gefährliches QR-Code-Phishing

In der alltäglichen virtuellen Welt, in der wir es gewohnt sind, unsere Daten weiterzugeben, und stillschweigend immer darauf hoffen, dass alles genug geschützt wird, ist der Begriff Phishing den meisten längst bekannt: Darunter versteht man den Versuch von Kriminellen, sich über gefälschte Websites, E-Mails oder Kurznachrichten das Vertrauen von Usern zu erschleichen, Schadsoftware zu installieren und auf diesem Weg an Passwörter zu kommen, mit denen man beim Opfer viel Schaden anrichten kann.