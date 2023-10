Cyberangriffe nehmen zu Wie Unternehmen in NRW sich vor Hackern schützen

Cyberangriffe gab es in den vergangenen Jahren so oft, dass sie gar nicht mehr unbedingt als etwas Besonderes gelten. Zumindest nicht für die Öffentlichkeit, die alle paar Wochen davon liest – zuletzt über Motel One oder die spanische Fluggesellschaft Air Europa (s. Infokasten). Oder IT-Experten, die sich tagtäglich mit dieser Gefahr beschäftigen. Und laut Statistik sind sie das auch nicht: Weit mehr als die Hälfte aller deutschen Firmen (58 Prozent) ist schon einmal Opfer eines Cyberangriffs geworden, hat jetzt eine Umfrage des Versicherers Hiscox ergeben. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. „Die Frage ist nicht, ob sie passieren, sondern wann und in welchem Ausmaß“, sagt Hauke Hansen, Fachanwalt für IT-Recht aus Frankfurt.