Cum-Ex-Geschäfte: Grüne werfen Bundesregierung Blockade vor

Berlin Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, innerhalb der EU im Kampf gegen illegale Cum-Ex-Steuerbetrugs-Geschäfte auf der Bremse zu stehen.

(mar) „An Finanzminister Scholz scheitert derzeit die länderbezogene Steuertransparenz von Großunternehmen in Europa“, heißt es in einer Erklärung der Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick und Sven Giegold, die unserer Redaktion vorliegt. Obwohl die SPD sich im Bundestagswahlprogramm klar für das öffentliche sogenannte Country-by-country Reporting ausgesprochen habe, „blockiert Scholz das Vorhaben in Brüssel“. Unter Cum-Ex-Geschäften versteht man Aktienhandelsgeschäfte rund um den Dividenden-Stichtag, mit deren Hilfe die gezahlte Kapitalertragsteuer zweimal erstattet wurde. Vorige Woche war bekannt geworden, dass der Schaden mit mehr als 55 Milliarden Euro größer ist als angenommen.