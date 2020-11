Steuerverfahren : Cum-ex: Fast 1000  Beschuldigte in NRW

Düsseldorf Jahrelang ist der Fiskus durch zu Unrecht erstattete Steuern geschädigt worden. Am Dienstag beginnt in Bonn der zweite Strafprozess. Diesmal steht ein ehemaliger Spitzenmann einer renommierten Privatbank vor Gericht.

Es geht um mögliche Straftaten, die unter dem Namen Cum-ex bekannt geworden sind. Der Name leitet sich daraus ab, dass Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividende gehandelt wurden. Das Ziel: Mehrere Beteiigte ließen sich Steuern erstatten, obwohl diese nur einmal gezahlt worden waren. Der Trick: A besitzt Aktien eines Unternehmens, B nicht. Trotzdem verkauft B Aktien an C. Das nennt man Leerverkauf – die Veräußerung von Papieren, die man gar nicht besitzt. Anschließend wird Dividende gezahlt. 75 Prozent davon kassiert A, der Rest geht als Kapitalertragsteuer (die sich A später erstatten lassen kann) an den Staat.Nach der Ausschüttung verkauft A seine Aktien an B. Die Papiere sind nach der Dividendenzahlung in der Regel weniger wert als vorher, also zahlt B einen geringeren Preis. Er bekommt aber auch die Dividende. B gibt die Aktien jetzt an C weiter – man erinnere sich an den Leerverkauf – und überlässt ihm auch noch die Netto-Dividende. Für die restlichen 25 Prozent lässt sich C eine Steuerbescheinigung ausstellen. Jetzt gibt C die Aktien wieder an A zurück. Alles ist wieder wie am Anfang – nur dass A und C sich Steuern erstatten lassen können, obwohl nur A tatsächlich welche gezahlt hat.