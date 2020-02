Großaufgebot der Polizei : Erneut Banken-Durchsuchung in Frankfurt wegen „Cum-Ex“-Aktiendeals

Erneut Banken-Durchsuchung in Frankfurt wegen „Cum-Ex“-Aktiendeals

Frankfurt Im Zusammenhang mit dem Steuerskandal um „Cum-Ex“-Aktiendeals ist in Frankfurt erneut eine Geschäftsbank durchsucht worden. Vor der deutschen Niederlassung der Großbank ABN Amro fuhr am Donnerstag ein Großaufgebot der Polizei auf.

Die Bank war als Rechtsnachfolgerin der Fortis Bank bereits im November Zielscheibe einer umfangreichen Cum-Ex-Razzia in Hessen, Bayern und den Niederlanden. Die damalige Aktion richtete sich nach früheren Angaben der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gegen sechs Beschuldigte im Alter von 50 bis 57 Jahren. Ihnen wurde vorgeworfen, mit Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag in den Jahren 2008 und 2009 als Mittäter den Staat um etwa 53,3 Millionen Euro geprellt zu haben. Die Summe wurde bereits zurückgefordert und an die Staatskasse zurückgezahlt.