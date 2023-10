Konjunktur Creditreform: Lage im Mittelstand auf Corona-Niveau

Das Urteil der Wirtschaftsauskunftei Creditreform klingt düster: „Die Wirtschaftslage im Mittelstand ist aktuell so schlecht wie seit dem Höhepunkt der Corona-Krise nicht mehr.“ Der Geschäftsklimaindex sei erstmals seit 2020 wieder ins Minus abgesackt, was erwarten lasse, dass die Wirtschaftsleistung schrumpfen werde. Als Gründe gelten bei den 1200 Unternehmen, die Credit­reform in seiner Herbstumfrage kontaktiert hat (davon 285 in NRW), unter anderem die anhaltende Inflation, die Zinssteigerungen sowie die unzureichende Energiepolitik der Bundesregierung.