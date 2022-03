Gewinnsprung wegen hoher Nachfrage : Covestro will 2035 klimaneutral sein

Covestro will 2035 klimaneutral sein

Covestro in Leverkusen. Foto: dpa/dpa, obe htf gfh

Leverkusen Der Covestro-Chef verurteilt den Krieg gegen die Ukraine und will Sanktionen umsetzen. Der Leverkusener Chemiekonzern war 2021 ausverkauft und fuhr hohe Gewinne ein. Bis 2035 will er nun klimaneutral werden.

Covestro hat kein Werk und keine Mitarbeiter in der Ukraine. Doch auch der Leverkusener Kunststoffkonzern ist schockiert über den russischen Angriff: „Wir verurteilen Gewalt in jeder Form“, sagte Covestro-Chef Markus Steilemann bei der Vorstellung der Bilanz für 2021. Wenn die Politik Sanktionen gegen Russland vorgebe, die die Chemie beträfen, werde man diese natürlich vollumfänglich umsetzen. Russland steht für weniger als ein Prozent des Covestro-Umsatzes.

2021 war ein erfolgreiches Jahr für den Konzern. Man sei über weite Strecken praktisch ausverkauft gewesen, sagte Finanzchef Thomas Toepfer. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als das Doppelte auf 3,1 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs auch wegen Zukäufen um fast die Hälfte auf 15,9 Milliarden Euro. Covestro will seinen Aktionären eine Rekorddividende von 3,40 Euro je Aktie zahlen. Im Jahr zuvor hatte es 1,30 Euro gegeben. Zudem will der Konzern eigene Aktien für 500 Millionen Euro zurückkaufen. Das gilt zwar als einfallslos, fand aber Gefallen an der Börse: Die Aktie legte zunächst als eine der wenigen Titel zu, konnte sich dann der besorgten Stimmung aber auch nicht entziehen.