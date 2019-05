Interview Natalie Mekelburger : „Deutscher Einfluss aufs Klima ist minimal“

Die Betriebswirtin Natalie Mekelburger (52) führt den Wuppertaler Autozulieferer Coroplast. Foto: Endermann, Andreas (end)

Wuppertal Die Chefin des Auto-Zulieferers Coroplast hält Deutschlands E-Auto-Fokussierung für falsch – und gefährlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Florian Rinke Von Florian Rinke Autorendetails aufklappen Florian Rinke (Jahrgang 1985) ist Redakteur im Wirtschaftsressort. Dort befasst er sich hauptsächlich mit den Themen Digitalisierung und Mobilität. zum Autorenprofil

Tape Town nennen sie bei Coroplast den Gebäudekomplex, der rund um die High-Speed Beschichtungsmaschinen entstanden ist, die jeden Tag Tausende Meter Klebeband ausspuckt. Natalie Mekelburger ist die Chefin von Coroplast. Seit 2006 leitet sie die Geschicke des Wuppertaler Automobilzulieferers, dessen Hightech-Kabel, Spezialleitungssätze und Technische Klebebänder in praktisch jedem deutschen Fahrzeug verbaut sind.

Sie haben den Chefposten im Familienunternehmen 2006 übernommen. Hatten Sie nie einen anderen Berufswunsch?

Info Mekelburger war vorher Unternehmensberaterin Karriere Natalie Mekelburger arbeitete für die Düsseldorfer Beratung Droege, bevor sie 1994 im Familienunternehmen anfing.

Mekelburger Doch. Ursprünglich wollte ich mal Biologie studieren oder Ärztin werden. Am Ende wurde daraus dann doch BWL. Ich habe das aber nicht bereut, weil ich heute mit Leib und Seele Unternehmerin bin.

Ist Ihnen der Rollentausch leicht gefallen? Immerhin sind Sie quasi im Unternehmen aufgewachsen und haben hier als Jugendliche schon ausgeholfen.

Mekelburger Tatsächlich kenne ich einige Mitarbeiter noch aus meiner Jugendzeit. Ich habe mit ihnen Streiche gespielt und bin auf Bäume geklettert. Dennoch bin ich nach einiger Berufserfahrung in die Rolle der Chefin hineingewachsen und habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, gleichzeitig aber auch authentisch zu bleiben. Das alles war zum Glück ein sehr natürlicher Prozess und hat mir insofern keine Schwierigkeiten bereitet.

Gewöhnt man sich in all den Jahren irgendwann an den Druck und die Verantwortung, die so ein Job mit sich bringt?

Mekelburger Ich habe die Aufgabe eigentlich nie als Bürde empfunden, sondern eher als ein großes Geschenk, dieses Unternehmen leiten zu dürfen. Als junger Mensch macht man sich über Ausmaß und Komplexität einer solchen Aufgabe zum Glück gar keine Vorstellung. Aber das ist auch gut so. Man wächst mit seinen Aufgaben und die sind in unserem Unternehmen schon durch das Umsatzwachstum und die gestiegene Internationalität deutlich größer geworden. Allein in den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich unser Umsatz von 200 auf rund 500 Millionen Euro mehr als verdoppelt, das war nicht unbedingt vorherzusehen.

Rechnen Sie damit, dass es so rasant weitergeht?

Mekelburger Wenn wir die augenblickliche Situation in Europa und den Weltmärkten beobachten, dann wissen wir, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auf den Weltmärkten entwickeln sich die Chancen derzeit unterschiedlich. Wir sehen uns dabei sehr gut aufgestellt und haben durch Akquisitionserfolge Zusatzaufträge für die Zukunft sichern können. Die Märkte selbst wachsen sicherlich derzeit nicht rasant.

Weil US-Präsident Donald Trump der deutschen Auto-Industrie mit Strafzöllen droht und sich mit China einen Handelskrieg liefert?

Mekelburger Die internationale Einschränkung des Handels ist ein gravierender Einschnitt und der größte Hebel, um manipulativ in Märkte einzugreifen. Das ist auf Dauer nicht nur für die deutsche Automobilindustrie schädlich, sondern führt langfristig zum Wohlstandsverlust auf der ganzen Welt. Von daher betrachte ich das mit Sorge. Zu dieser durchaus bedenklichen Entwicklung kommt noch der hausgemachte Aktionismus, den wir hier in Deutschland und Europa betreiben. Fahrverbote oder die stetig steigenden Anforderungen an Zulassungsverfahren für Automobile (WLTP) haben einen Bürokratiemonster entwickelt, durch das sich die Automobilhersteller wühlen müssen. Seit dem zweiten Halbjahr 2018 konnten viele Neufahrzeuge gar nicht mehr verkauft werden, weil ihnen die Freigaben fehlten.

Viele von ihnen hatten ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig für den neuen Prüfzyklus WLTP zertifizieren lassen...

Mekelburger Ich glaube einfach, dass die Komplexität total unterschätzt wurde. Jeder Antrieb muss offensichtlich mit jeder Ausstattungsvariante einzeln geprüft werden. Je höher das Angebot der Variantenvielfalt desto schwerer tun sich die Automobilhersteller. Konzernen wie Volkswagen oder Daimler tut das natürlich weh. Ich frage mich nur, was haben wir alle davon? Den Aufwand muss am Ende der Kunde bezahlen.

Ist es für Sie ein Nachteil, wenn weniger Autos mit Verbrennungsmotor verkauft werden – oder stecken am Ende sogar mehr Kabel in einem Elektroauto?

Mekelburger Wir sind mit unseren Produkten für die Elektromobilität gut aufgestellt, aber momentan werden ja nicht mal ansatzweise so viele E-Autos verkauft, dass sich dadurch geringere Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotor kompensieren lassen würden. Wir sehen also die Gefahr in den nächsten Jahren, dass der gesamte Markt eine deutliche Stückzahlenreduzierung erfahren wird. Wie aber soll die Transformation des Automobilmarktes denn finanziert werden, neue Antriebstechnologien entwickelt werden, wenn man den Cash Cows den Boden unter den Füssen wegzieht?

Vermissen Sie die Unterstützung der Politik?

Mekelburger In jedem Fall. Im Gegenteil: Die Politik ist ja verantwortlich für viele Hauruck-Aktionen, die rational nicht durchdacht sind. Wer solche Emissionsvorgaben in Europa erlässt oder diesen zustimmt, ohne deren technische Umsetzbarkeit zu prüfen, muss sich nicht wundern, wenn die Industrie darunter leidet und nach Subventionen ruft. Die Politik denkt aber sehr einseitig.

Inwiefern?

Mekelburger Sie hat das 1,5 Grad Klimaziel geradezu religiös stilisiert und damit die Orientierung verloren, sich primär um das Wohl der Menschen zu kümmern. Im Übrigen stellt der Erfinder des Zwei-Grad-Ziels, William D. Nordhaus, selbst in Frage, ob man sich diesem Ziel so sklavisch unterordnen muss. Klimaschutz muss nicht so teuer sein, wie wir ihn umsetzen und die Hauruckaktionen wie gleichzeitiger Atom- und Kohleausstieg oder der Kampf gegen den Verbrennungsmotor sind so konsequent vollzogen nicht die richtige Antwort. Die Deutschen steigen aus allem aus, mit minimalem Einfluss auf das Weltklima, setzen aber den eigenen Wohlstand aufs Spiel. Absurd wird es vor allem dann, wenn gleichzeitig Indien und China den Bau von weiteren 600 Kohlekraftwerken im Plan bzw. auch schon in der Umsetzung haben.

Das Thema Klimawandel hat auch die Europawahl dominiert und den Grünen kräftige Stimmenzuwächse beschert. Für die Autoindustrie sind das keine guten Nachrichten, oder?

Mekelburger Ich hoffe nicht, dass die Klima-Vorgaben noch schlimmer werden. Wir stoßen als Industrie schon jetzt an Grenzen. Die grüne Politik verfolgt das Ziel, dass weniger Autos gebaut werden und der Individualverkehr möglichst abgeschafft wird. Das ist übrigens eine vom Thema Klimawandel unabhängige Ideologie und gehört schon seit Jahrzehnten zum Parteiprogramm. Wir setzen aber durch die mittlerweile so radikal geforderte ökologische Umwälzung auch viele Arbeitsplätze aufs Spiel und das macht mir Sorgen.

Vielleicht übernimmt Deutschland dafür eine Vorbildfunktion?

Mekelburger Aus meiner Sicht ist diese Politik eher schädlich. Sie kostet viel Geld, unterdrückt technologische Vielfalt und schafft neue Abhängigkeiten. Früher hieß es, wir dürfen uns bei den fossilen Brennstoffen nicht so abhängig machen von der arabischen Welt. Und jetzt begibt man sich systematisch in die Hand der Chinesen, die überwiegend die Hoheit über die Rohstoffe für die Elektromobilität haben. Das ist doch nicht rational durchdacht. Wenn Politik und Staat sich so massiv in Märkte und Technologien einmischen, dann kann das nur schiefgehen.

Was wäre Ihre Lösung?

Mekelburger Ich bin überzeugte Marktwirtschaftlerin. Momentan habe ich leider das Gefühl, dass uns der marktwirtschaftliche Kompass abhanden kommt. Unter dem Druck der Sanktionen, die z.B. beim Verpassen der CO2-Flottenziele drohen, muss zwangsläufig die Industrie auf die Linie der Politik einschwenken. Das hat aber mit echter Marktnachfrage nichts zu tun. Ist es doch heute noch gar nicht klar, welche Technologie sich am Ende wirklich durchsetzen sollte. Jetzt wird voll auf Elektromobilität gesetzt, da kein Geld mehr übrigbleibt, um parallel Brennstoffzelle, synthetische Kraftstoffe oder auch Gas und Diesel weiterzuentwickeln. Ich habe übrigens Verständnis dafür, wenn die Hersteller nach staatlichen Subventionen für die Elektromobilität fragen, schließlich sind sie ja aufgrund der Umweltpolitik nicht ganz freiwillig auf diese einseitige Richtung eingeschworen worden.

Halten Sie die E-Mobilität für einen Irrweg?

Mekelburger Keinesfalls für einen völligen Irrweg. Ich bin nicht gegen die Elektromobilität, in Städten oder für kurze Wege macht sie total Sinn. Unter anderem deswegen setzen ja auch die Chinesen auf das E-Auto, weil sie viel seltener lange Überlandfahrten machen, die hohe Reichweiten erfordern und sich tendenziell eher in den riesigen Metropolen bewegen, wo E-Autos für deutlich bessere Luft sorgen. Ich finde auch Hybridantriebe toll, so einen fahre ich selber. Ich halte nur die Tabuisierung der Weiterentwicklung aller anderen, ggf. günstiger umsetzbaren Lösung, die auf bestehende Infrastrukturen aufbauen, für falsch.

Wie entscheiden Sie bei Coroplast, auf welche Technologie Sie setzen?

Mekelburger Wir entscheiden das im Grunde nicht. Den Takt geben unsere Kunden vor. Wir müssen dafür sorgen, ihre Bedürfnisse rechtzeitig zu erkenne, enorm flexibel zu sein und Lösungen anzubieten. Wir sind hoch innovativ und stellen überdurchschnittlich viel Investitionskapital für Neuentwicklungen zur Verfügung. Den Anpassungsprozess – egal in welche Richtung er geht – werden wir nicht verpassen. Dafür habe ich Sorge zu tragen.

Was bedeuten Zusammenschlüsse bei Herstellern für die Zulieferer, zum Beispiel wie bei Opel und PSA?

Mekelburger Generell führen große Konglomerate natürlich zu mehr Marktmacht und das kann das Gleichgewicht der Märkte sensibel stören. Umgekehrt verstehe ich natürlich, dass es durch die Digitalisierung und neue Antriebe so große Umwälzungen gibt, dass diese nicht durch die einzelnen Hersteller allein gestemmt werden können. Die Nervosität im Automobilmarkt ist sehr groß, weil alle Angst haben, etwas zu verpassen. Der Kampf um die Daten zwischen den Tech-Unternehmen und der Automobilindustrie ist brutal. Nun schließen sich diese als Joint-Venture-Partner zusammen, das mag der richtige Weg sein. Wir sind sehr gespannt auf die weitere Entwicklung.

Hoffen Sie trotz all der Unsicherheiten, dass eine Ihrer beiden Töchter irgendwann auch bei Coroplast einsteigt?