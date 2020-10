Vor neuen Corona-Maßnahmen : Mittelstandsverband befürchtet einen „Todestoß“ für viele Firmen

Berlin Verbandspräsident Mario Ohoven hat Bund und Länder vor neuen Maßnahmen gewarnt. Viele mittelständische Betriebe würden keinen weitren Lockdown verkraften.

Bund und Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Angesichts der sprunghaft gestiegenen Zahl von Neuinfektionen könnten verschärfte Maßnahmen beschlossen werden. In der Debatte ist auch ein kurzzeitiger Lockdown.