Erneute Maßnahmen : Macau schließt wegen Coronavirus zwei Wochen lang Casinos

Chinesen mit Mundschutz in einem Bahnhof. Foto: AP/Kin Cheung

Macau Die Gesamtzahl der an den Folgen des Coronavirus gestorbenen Personen ist am Montag in China auf 425 gestiegen. Die Regierung ergreift nun erneute Maßnahmen. Sie will die chinesische Sonderverwaltungszone Macau für zwei Wochen schließen.

Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau schließt wegen des Coronavirus zwei Wochen lang ihre Casinos. Dies teilte der Regierungschef von Macau, Ho Iat-seng, am Dienstag mit. Die Glücksspielmetropole ist ein beliebtes Ziel von Reisenden aus Festlandchina.

In Festlandchina gibt es inzwischen 425 Tote und mehr als 20.000 Kranke durch das Virus, wie die Regierung in Peking bekanntgab. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde mittlerweile ein erster Todesfall gemeldet.

(ala/AFP)