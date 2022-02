Corona-Warn-App : Experten fordern mehr Informationen zu Risikobegegnungen

Die App zeigt bei einer Warnung nur, an welchem Tag letztmalig eine Begegnung mit erhöhtem Risiko stattgefunden hat. Angaben zur Uhrzeit gibt es nicht. Foto: dpa/Kira Hofmann

Düsseldorf Seit Omikron ist die Corona-Warn-App bei vielen Nutzern ständig rot. Angaben gibt es jedoch nur zum Tag der Risikobegegnung, nicht zum Kontext und zur Uhrzeit. Der Wissenschaftler Paul Lukowicz, fordert nun die Übermittlung der Uhrzeit eines Kontaktes, damit die Menschen ihr Risiko besser einschätzen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marei Vittinghoff

Sie soll warnen und das tut sie auch: Mehr als 40 Millionen Mal wurde die Corona-Warn-App seit ihrem Start heruntergeladen. Rund 1,7 Millionen Infizierte haben bisher ihr positives Testergebnis über die Anwendung geteilt, also rund ein Siebtel der knapp zehn Millionen Menschen, die sich bisher mit Corona infizierten.

Allein am 31. Januar meldeten rund 28.000 Nutzer einen positiven Test und warnten so andere Menschen. Wer in den vergangenen Tagen einem von ihnen begegnet ist, wird in seiner App nun unter Umständen eine rote Kachel mit dem Hinweis „Erhöhtes Risiko“ vorfinden – wenn sie nicht ohnehin seit Wochen in einem dauerroten Zustand ist. Denn in der aktuellen Omikron-Welle hat mit den steigenden Infektionszahlen auch die Zahl der Risikomeldungen in der App zugenommen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt darum bereits, die Bluetooth-Verbindung des Smartphones während des Besuchs eines Corona-Testzentrums zwischenzeitlich auszuschalten, um unnötige Warnungen zu vermeiden.

Die Corona-Warn-App soll vor allem eine Unterstützung für die Benachrichtigung von Kontakten sein. Sie warnt lediglich vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko, um sich dann eventuell zu testen.

Eine rote Kachel bedeutet nicht automatisch, dass man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung tatsächlich ist, hängt von vielen verschiedenen Kriterien ab – ob eine Maske getragen wurde zum Beispiel oder ob die Begegnung an der frischen Luft stattfand. All das sind Faktoren, welche die App in ihre Berechnungen nicht mit einbeziehen kann. Sie arbeitet mithilfe der Bluetooth-Funk-Technologie und errechnet das individuelle Infektionsrisiko des Nutzers anhand von Faktoren wie der Dauer und dem Abstand bei der Begegnung. Auch die Zeit, die seit der Begegnung vergangen ist und die Infektiosität (abgeleitet aus der Information, wann und ob Symptome eingesetzt haben) spielen eine Rolle. Überschreitet ein aus diesen Faktoren ermittelter Risikowert den vom RKI vorgegebenen Schwellwert, erhalten die Benutzer eine Benachrichtigung.

Ob sie sich mit der infizierten Person tatsächlich in einem Raum aufgehalten haben, kann dabei nicht berücksichtigt werden: Das Bluetooth-Signal geht (wie auch bei einem Smartphone, das sich mit der Musikbox im Nebenzimmer verbindet) durch Wände. Es ist bei einer Warnung in manchen Fällen also durchaus möglich, dass es der Nachbar war, der sich infiziert hat und dessen Smartphone nun Kontakt zu einem anderen Smartphone durch die Wand aufnahm. Als Ergebnis kann der Eindruck eines hohen Infektionsrisiko bei der Corona-Warn-App entstehen, tatsächlich wurden nur Bluetooth-Daten ausgetauscht. Die Daten werden dabei dezentral auf den Geräten der Nutzer gespeichert. Informationen zu ihrer Identität werden nicht gesammelt. Die App zeigt bei einer Warnung nur, an welchem Tag letztmalig eine Begegnung mit erhöhtem Risiko stattgefunden hat. Weitere Angaben gibt es nicht.

Für viele Nutzer beginnt damit nach einer Warnung das Rätselraten: Mit wem stand ich an diesem Tag wie lange in Kontakt? Wurde dabei eine Maske getragen? Oder habe ich an diesem Tag vielleicht gar nicht die Wohnung verlassen, was wiederum für eine Falschmeldung sprechen würde? Das Projektteam der App (RKI, Deutsche Telekom und SAP) hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen immer wieder Anfragen zur Darstellung der genauen Uhrzeit und des Ortes bei Risikokontakten erreicht. Einige Kritiker der App bemängeln seit längerem, der Nutzen einer Warnmeldung sei ohne weitere Kontexinformationen begrenzt.

Auch Paul Lukowicz, Professor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, teilt diese Kritik. „Grundsätzlich denke ich, dass gerade in der jetzigen Phase der Pandemie, in der die Gesundheitsämter die Kontaktverfolgung aufgegeben haben, die App erst richtig nützlich sein kann“, sagt er. „Ein Problem gibt es aber, wenn wegen der hohen Fallzahlen viele Nutzer eine Warnung nach der anderen angezeigt bekommen und diese, weil sie nicht eingeordnet werden können, vielleicht eher ignoriert werden.“

Lukowicz fordert darum eine Anpassung der App, durch die mitgeteilt wird, zu welcher ungefähren Uhrzeit der Nutzer sich infiziert haben könnte.Menschen könnten so besser einschätzen, ob sie sich zum Zeitpunkt der Begegnung etwa in einer Bar befanden oder mit Maske draußen unterwegs waren. Wer seinen positiven Test über die Anwendung teilt und nicht möchte, dass neben der Information zum Datum Angaben zur Uhrzeit gemacht werden, könnte dies blockieren. Betrachte man die „Kosten-Nutzen-Ebene“, sei eine solche Anpassung der App mit dem Datenschutz zu vereinbaren, es wird ja niemand gezwungen,die Daten zur Uhrzeit eines möglichen Kontaktes offenzulegen.

Eine Umsetzung dieser Kritikpunkte durch das Projektteam der App ist derzeit jedoch nicht in Sicht. Die Anwendung greift auf eine von Google und Apple im Betriebssystem eingebundene Schnittstelle zurück. Diese erlaube es der App laut RKI nicht, Informationen zum genauen Zeitpunkt oder Ortes einer möglichen Risikobegegnung auszulesen. Die Anonymität der warnenden Personen könnte unter Umständen nicht mehr gewahrt werden. Das könnte den Entwicklern zufolge „zu persönlichen Nachteilen führen“ und die Akzeptanz der App in der Bevölkerung gefährden. Das Team stehe jedoch in einem „regelmäßigen Austausch mit Apple und Google“, um mögliche Weiterentwicklungen sowie Anpassungen der Schnittstelle zu diskutieren.