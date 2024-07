Atemwegserkrankungen auf Rekordhoch Sommerwelle treibt Krankenstände in NRW

Nordrhein-Westfalen schnupft und hustet. „Die Sprechstunden sind wieder gut gefüllt. In den Praxen sehen wir steigende Patientenzahlen mit Covid-Infektion, aber auch anderen viralen grippalen Infekten der Atemwege“, sagt Elke Cremer, Chefin des Hausärzteverbands Nordrhein. „Es kommt zu dieser Jahreszeit etwas unerwartet, man hätte das eher für den Herbst erwartet.“ Auch das Abwasser-Monitoring meldet an allen 20 Klärwerken in NRW, die Proben nehmen, eine steigende Last an Coronaviren.