61 Prozent der Revier-Bürger halten Mitmenschen für Egoisten : Corona-Krise trifft auf pessimistisches Ruhrgebiet

Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft sind die Sorgen im Revier wegen Kriminalität, Zuwanderung und wirtschaftlicher Lage größer als im übrigen NRW. Auch seien die Menschen hier misstrauischer.

Corona-Krise Die Studie der Kölner Forscher basiert auf Daten, die vor der Corona-Krise erhoben wurden. Doch die abgefragten Haltungen könnten womöglich auch den Umgang mit der Krise beeinflussen. „Das überdurchschnittlich besorgte und misstrauische Ruhrgebiet geht der aktuellen Corona-Krise unter schwierigen Voraussetzungen entgegen“, schreiben die Autoren. Gleichwohl resultiere aus den ausgedrückten subjektiven Empfindungen nicht zwangsläufig unsolidarisches Handeln. Könnte heißen: Das Revier ist zwar pessimistischer, packt aber genauso mit an. „Schließlich unterscheidet sich das Ruhrgebiet trotz aller Besorgnis mit Blick auf freiwillige Engagement-Quoten praktisch nicht vom übrigen Bundesdurchschnitt“, betonen die Autoren unter Verweis auf andere Studien. Auch könnte gerade in schweren Zeiten das besondere „Wir“-Gefühl der Region zutage treten. So zitieren die IW-Autoren eine Studie des Duisburger Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte, in der es heißt: „Viele haben das Gefühl, dass, wenn es hart auf hart kommt, Politiker und Bürger im Ruhrgebiet zusammenhalten.“