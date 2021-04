Corona-Schutz am Arbeitsplatz : Heil will Unternehmen zu Testangebot verpflichten

Düsseldorf Mindestens einmal die Woche sollen Mitarbeiter sich auf Corona testen lassen können, fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Arbeitgeber sollen das Testergebnis bescheinigen können, was für die Angestellten ein Vorteil im Alltag sein könnte.

Mit der Änderung der Arbeitsschutzverordnung sollen Unternehmen künftig dazu verpflichtet werden, ihren Präsenzbeschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Die Kosten sollen die Arbeitgeber tragen. So sieht es ein Entwurf vor, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag zur Beratung innerhalb der Regierung verschickt hat. Beschäftigte, bei denen tätigkeitsbedingt ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, sollen zwei Tests wöchentlich erhalten. Das Kabinett soll die Verordnung am Dienstag zur Kenntnis nehmen. In Kraft tritt sie allerdings voraussichtlich erst in der kommenden Woche.