Testpflicht-Pläne : Corona-Tests: Das machen Unternehmen in NRW

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Statt des vor allem von der SPD forcierten Testpflicht bauen Unternehnen auf Freiwilligkeit. In kleineren Betrieben legen die Chefs teilweise selbst Hand an oder kaufen im örtlichen Einzelhandel.

Die Borschaft ist klar: Auch gegen den Willen der Wirtschaft wollen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) zügig eine Corona-Testpflicht für Unternehmen durchsetzen. „Ich will, dass wir das am Dienstag in der Bundesregierung beschließen“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“. Man brauche flächendeckende Tests in den Betrieben. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage unter Beschäftigten habe ergeben, dass aktuell 61 Prozent einen Arbeitgeber hätten, der Corona-Tests anbietet. „Das ist deutlich zu wenig, unsere Vereinbarung zielte auf eine Testquote von 90 Prozent“, sagte Scholz der „FASZ“. Man müsse die Unternehmen verbindlich dazu verpflichten, ihren Beschäftigten ein Testangebot zu machen.

Der Plan: Wer nicht im Homeoffice ist, soll das Recht auf einen Corona-Test pro Woche bekommen. Wer viel Kundenkontakt habe oder mit Lebensmitteln arbeite, solle Anspruch auf zwei Tests haben. Selbsttests sollen ausreichen. Eine Testpflicht könnte über eine verschärfte Arbeitsschutzverordnung im Paket mit dem geplanten Infektionsschutzgesetz beschlossen werden.

In der Unon gibt es Widerstand, unter anderem von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Und auch in der Wirtschafgt ist eine mögliche Verpflichtung verpönt. Viele Betriebe in NRW testen bereits regelmäßig – teilweise seit einigen Monaten. Die Beschaffung der Tests ist dem Vernehmen nach kein Problem. Da es allerdings noch keine definierten Regeln gibt, sind die Strategien unterschiedlich.

Vor allem Großunternehmen sind routiniert in der Organisation der Corona-Tests. Im Mönchengladbacher Logistikzentrum des Versandhändlers Zalando sind nach dessen Angaben seit Sommer etwa 32.000 Tests bei rund 2200 Arbeitnehmern durchgeführt worden, allein 2000 Antigen-Schnelltests in der ersten April-Woche. Um die Durchführung kümmere sich medizinisches Personal. Die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg haben ihren 1700 Mitarbeitern Selbsttests zur Verfügung gestellt. Der Energieversorger RWE teilt mit: „Wir bieten unseren Beschäftigten Selbsttests und – wo möglich – wöchentlich Schnelltests an.“ Der Teeanbieter Teekanne, der in Düsseldorf etwa 650 Mitarbeiter beschäftigt, ist im Umgang mit den Corona-Tests ebenfalls erfahren. „Mit Verfügbarkeit der Schnelltests galt ab Oktober 2020 die Regel, dass sich jeder Mitarbeiter ohne Angabe von Gründen jederzeit kostenlos testen lassen kann“, sagt Geschäftsführer Frank Schübel. Eine zukünftige Testpflicht erachte er als nicht sinnvoll, da diese viel Zeit und Geld binden würde. Beim Handelskonzern Metro sind am Standort Düsseldorf seit Kurzem zwei kostenlose Schnelltests pro Woche möglich. Dazu greife der Konzern auf einen externen Dienstleister zurück, sagt eine Sprecherin.

Mit solchen Dienstleistern arbeiten auch kleine und mittelständische Unternehmen zusammen. Das ist aber gerade für die Kleinen nicht billig. Pro Test könnten zwischen zehn und 30 Euro anfallen, Personalkosten inklusive. Auch deshalb schicken manche Firmen ihre Mitarbeiter zum „kostenfreien Bürgertest“ – also zum örtlichen Testzentrum. Eine günstige Alternative sind zudem Selbsttests, die Unternehmen im örtlichen Einzelhandel besorgen. „Das geht schnell und unkompliziert”, sagt Alexandra Roth, Leiterin eines fünfköpfigen Teams des Kreiseverbands Düsseldorf im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Der Stückpreis liegt dann zwischen vier und sechs Euro.