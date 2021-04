Corona-Testpflichtangebot : Das sind die Rechte und Pflichten beim Testen in Betrieben

Das sind die Rechte und Pflichten beim Testen in Betrieben

Düsseldorf Ab sofort müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten mindestens einmal die Woche einen Corona-Test anbieten. Welche Rechte und Pflichten damit für Angestellte und Betriebe gelten, finden Sie hier im Überblick.

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung ist vom Bundeskabinett verlängert und um einen Paragrafen erweitert worden. Die neue Regelung ist jetzt in Kraft getreten sieht eine Testangebotspflicht für Betriebe vor. Das bedeutet, dass alle Unternehmen ihren Mitarbeitern regelmäßig die Möglichkeit bieten müssen, sich auf Corona testen zu lassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in dieser Pflicht nach eigenen Angaben eine Möglichkeit, um Infektionsketten zu unterbrechen, Gesundheit zu schützen und Betriebsschließungen zu vermeiden. Doch was genau bedeutet diese Angebotspflicht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?