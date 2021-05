Entspannung wie im Urlaub : Was beim Kauf eines Pools zu beachten ist

Kinder planschen in einem runden Aufstellpool mit angeschlossener Filterpumpe. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Düsseldorf Im Jahr 2020 waren Swimmingpools gefragt wie selten zuvor. In der Pandemie ersetzten sie den Strand oder die Badelandschaft im Hotel. Wir erklären, wieso man sich jetzt mit dem Thema Poolkauf beschäftigen sollte und worauf es zu achten gilt.

Noch sind sie zu haben, noch können Baumärkte sie in Prospekten bewerben und Händler sie als „lieferbar“ auszeichnen: Swimmingpools für den heimischen Garten. Doch wer sich nicht schnell am die Anschaffung kümmert, könnte bald mit leeren Händen dastehen – das erwarten zumindest Branchenexperten aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres. 2020 erlebte Deutschland einen ungeahnten „Pool-Boom“. Wegen den Reisebeschränkungen verlagerten die Leute ihren Urlaub in den heimischen Garten. Die Konsequenz: Die Pool-Branche, die wegen der steigenden Temperaturen ohnehin stetig wächst, wurde von einer Nachfrage überschüttet, die sie gar nicht befriedigen konnte.

Dass sich dieser Trend 2021 wiederholen könnte, meint Malte Ohnesseit, Geschäftsführer von der Firma Bestway Deutschland, die unter anderem Pools vertreibt: „Unsere Kunden verzeichnen derzeit bereits Abverkaufszahlen, die wir bislang nur aus den Monaten Juni und Juli kannten“, sagte er unserer Redaktion. Auch erwartet er, dass der Bedarf dieses Jahr wieder nicht gedeckt werden kann. Dies begründet er mit der weltweit gestiegenen Nachfrage in Kombination mit der Tatsache, dass Hersteller ihre Produktionskapazitäten nur begrenzt steigern können. Das bestätigt auch Ute Wanschura, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Schwimmbad und Wellness: „Die Nachfrage läuft auf einem guten Niveau weiter und der Übergang zum Jahr 2020 ist fließend“, berichtet sie. Und in noch einem Punkt sind sich Wanschura und Ohnesseit einig: Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, sich einen Pool zu besorgen.

Info In Deutschland stehen 1,5 Millionen Aufstellbecken Statistik Der Bundesverband Schwimmbad und Wellness (BSW) hat Marktdaten für das Jahr 2020 veröffentlicht. Pools Die Zahl der Aufstellbecken mit einer Wassertiefe von weniger als einem Meter liegt bei 1,4 Millionen. Dazu kommen 104.000 solcher Becken, deren Wassertiefe über einem Meter liegt. Ferner gibt es laut BSW 595.500 in die Erde eingelassene Außenpools sowie 133.100 Hallenbäder, die privat genutzt werden. Trend Laut Bestway-Geschäfsführer Ohnesseit liegen derzeit Pools im Trend, die mehr als vier Metern Durchmesser haben und solche, die sich durch ihr Naturdesign „optisch in den Garten einpassen, statt einen Fremdkörper darzustellen“.

Doch welches ist das perfekte Becken für den eigenen Garten? Das hängt von vielen Faktoren ab. Ein Überblick, worauf Verbraucher achten sollten, die sich einen Pool zulegen wollen.

Pool-Arten Generell lassen sich Pools in mehrere Kategorien einteilen. Da sich jedoch in den Boden eingelassene Schwimmbecken nicht kurzfristig installieren lassen, greifen die meisten Käufer vornehmlich auf sogenannte „Frame Pools“ zurück. Das sind Gartenpools, die innerhalb weniger Stunden auf- und abgebaut werden können. Dazu zählen zum Beispiel Stahlwandbecken und Holzschwimmbecken, die es in runder, ovaler oder rechteckiger Form gibt. Diese Pools sind sehr stabil, der Aufbau kann aber anspruchsvoll sein. Deutlich leichter läuft das bei „Quick-up-Pools“, die mit ihrem Luftring aussehen wie überdimensionierte Planschbecken. Zum Aufbau müssen sie lediglich aufgepumpt und befüllt werden.

Aussehen In puncto Form und Größe ist die Poolwelt divers aufgestellt. Vom Planschbecken über kleinere Exemplare von zwei mal zwei Metern über „Quick-up-Pools“ von sechs Metern Durchmesser bis zu Schwimmbecken von sieben Metern Länge ist alles dabei. Was für den Verbraucher die richtige Größe ist, hängt vom Platz im Garten ab. Die Füllhöhe variiert von 50 bis 130 Zentimeter. Sie ist an die Badegäste anzupassen: Wenn Kinder oder Nicht-Schwimmer den Pool nutzen, sollte er mit weniger Wasser gefüllt sein.

Zubehör Eine Filterpumpe ist für einen Pool unter freiem Himmel essenziell. Wenn diese nicht im Paket enthalten ist, sollte man sie zusätzlich kaufen. Es wird empfohlen, das Badewasser mindestens einmal täglich komplett zu filtern. Die Wahl der Pumpe richtet sich nach der Füllmenge des Pools. Die Filter entfernen Dreck, Insekten und Algen aus dem Wasser, sodass es seltener ausgewechselt werden muss. Zur Unterstützung kann das Wasser darüber hinaus gechlort werden. Weiteren Schutz vor Verunreinigung bringt eine Abdeckplane, die zudem das Abkühlen des Wassers verlangsamt. Auch ein Kescher ist bei einem Pool nicht wegzudenken. Einstiegshilfen und Reinigungsrobotern sind hingegen optional.

Kosten Wie teuer ein Pool ist, variiert sehr stark. Kleinere Modelle können bereits ab 50 Euro erworben werden. Ein „Quick-up-Pool“ mit einem Durchmesser von 3,60 Metern kostet im Schnitt 100 bis 200 Euro. Ist der Pool einen Meter breiter, verdoppelt sich der Preis – wobei jeweils eine passende Filterpumpe im Paket enthalten ist. Die Preisspanne für größere Schwimmbecken mit Holz- oder Stahlwand reicht von einigen Hundert bis 1000 Euro und mehr.