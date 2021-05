Auslandskrankenversicherung : Das sind die besten Versicherungen für den Urlaub

Düsseldorf Die Stiftung Warentest hat 95 Policen verglichen. Mehr als die Hälfte schneidet „sehr gut“ ab. Fast alle greifen bei einer Corona-Infektion. Eine Übersicht, worauf Verbraucher achten sollten.

Warum sollte man eine Auslandskrankenversicherung abschließen?

Eine Auslandskrankenversicherung bringt zusätzlichen Schutz. Zwar decken gesetzliche Krankenversicherungen im Schadensfall Kosten ab – zumindest in den EU-Staaten sowie in Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen getroffen wurde –, aber nur in einem gewissen Rahmen. Werden die Standardsätze übertroffen oder ist ein Rücktransport nötig, muss der gesetzlich Versicherte in die eigene Tasche greifen. Und auch private Krankenversicherungen übernehmen nicht immer die Kosten für den Rücktransport. Damit der Versicherte nicht auf den Kosten sitzen bleibt, lohnt sich eine Reisekrankenversicherung. Für Urlaub in Ländern, die nicht zu den Schengen-Staaten gehören, ist diese sogar obligatorisch, da die Gesetzliche dort nicht greift. Zudem gibt es Länder, die man nur bereisen darf, wenn man eine entsprechende Versicherung nachweisen kann. Dabei kann der Corona-Schutz verpflichtend sein – so ist es etwa in Thailand, Costa Rica und Chile.