Corona : Nach dem Soforthilfen-Urteil: Die Folgen für andere Kläger

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hat das Land NRW bei seinen Rückforderungen einen gewaltigen Dämpfer erlitten. Geld bekommen können aber nur die, die rechtzeitig geklagt haben.

Warum hat das Land die Förderpraxis zwischenzeitlich verändert? Laut Urteil konnten die Betroffenen, die beispielsweise Anfang April 2020 ihre Bewilligungsbescheide erhielten, davon ausgehen, dass sie mit dem erhaltenen Geld Umsatzverluste (zum Teil) ausgleichen konnten. Erst mit einer im Mai 2020 erlassenen Richtlinie stellte das Ministerium klar, dass für den Fall, dass die geleistete Hilfe für den dreimonatigen Zeitraum höher sein sollte als der tatsächliche Umsatzausfall (minus Kosten), überschüssige Beträge zurückgezahlt werden müssten. Es ging also um Liquiditätsengpässe, nicht mehr um den Ausgleich von Umsatzverlusten. Davon war in den ursprünglichen Bewilligungsbescheiden nicht die Rede.

Wie wäre dann der weitere Gang des Verfahrens? Bis zu einer Entscheidung des OVG könnten Monate, womöglich Jahre vergehen. Eventuell würde ein Urteil schnell fallen, weil bei den sieben Verwaltungsgerichten in NRW insgesamt 2000 Klagen vorliegen und durch ein Urteil aus Münster zumindest landesweit Rechtssicherheit herrschen würde. Im September werden ähnliche Fälle beispielsweise in Köln und Gelsenkirchen verhandelt. Nach einer Entscheidung des OVG käme es darauf an, ob die Münsteraner Richter eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht zulassen würden. Würde das geschehen, würde es vermutlich Jahre bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung in Leipzig dauern.