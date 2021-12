Winterurlaub in der Corona-Pandemie : Diese Regeln gelten in beliebten Skigebieten

Der Skiurlaub wird von Wintersportfans schon sehnlichst erwartet. Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Düsseldorf 2G, 3G, oder droht ein Lockdown? Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen sorgen sich manche um ihren Winterurlaub. Wie sich die Corona-Lage in den Ländern gestaltet und worauf bei Stornierungen geachtet werden sollte.

Von Christoph Wegener

Der Urlaub auf der Skipiste gehört für Wintersportfans ebenso zur kalten Jahreszeit wie heißer Glühwein und bunt geschmückte Tannenbäume. Doch während sich Ski- und Snowboardfahrer im Augenblick nach der Abfahrt vor schneeweißer Kulisse sehnen, steigt die Zahl der Corona-Infektionen vielerorts an.

Platzen deswegen die Ferienplanung? Ein Überblick über aktuell geltende Regeln in beliebten Skigebieten und die Rechte bei schon gebuchten Reisen.

Österreich

Im Frühjahr 2020 erlangte bei Winterurlaubern beliebte Gemeinde Ischgl zweifelhaften Ruhm, als sie zum Corona-Hotspot wurde. Dieses Jahr ist geplant, das Skigebiet ab dem 3. Dezember für Tagesgäste zu öffnen. Ein längerer Aufenthalt ist für Besucher momentan sowieso kaum möglich, denn in Österreich gilt bis zum 13. Dezember der Lockdown.

Hotels und Ferienwohnungen sind für Urlauber geschlossen, auch die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben zu. Wer trotzdem Skifahren möchte, muss entweder geimpft oder genesen sein. Dort wo Abstände nicht eingehalten werden können, etwa in den Gondeln der Skilifte, ist das Tragen einer FFP-Maske Pflicht.

Generell sollten sich Urlauber genau informieren ob und wann das Skigebiet ihrer Wahl geöffnet hat. Das Gebiet Ski Arlberg etwa öffnet voraussichtlich erst am 13. Dezember. Nach dem Ende des Lockdowns wird die 2G-Regel und die Maskenpflicht „aus heutiger Sicht“ auch wieder in vielen anderen Bereichen in Österreich gelten, heißt es von Seiten des offiziellen österreichischen Tourismusportals.

Das würde bedeuten, dass nur geimpfte und genesene Gäste, die älter als zwölf Jahre sind, Seilbahnen nutzen und Adventsmärkte besuchen dürfen. Auch für die Urlaubsunterkünfte jeglicher Art, Skihütten, Gastronomiebetriebe und Kultureinrichtungen reicht die Vorlage eines negativen Corona-Tests nicht aus, sollten diese Regelungen in Kraft treten.

Schweiz

An welche Vorschriften sich Urlauber auf und neben der Piste halten müssen, hängt in der Schweiz vom jeweiligen Skigebiet ab. Aufgrund der Nähe zu Ischgl gilt etwa in Samnaun die 2G-Regel. Grundsätzlich sind die Vorgaben allerdings lockerer als zum Beispiel in Österreich. In geschlossenen Kabinen und Bahnen muss eine Maske getragen werden. Restaurants, Museen und viele weitere Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen Besucher, die mindestens 16 Jahre alt sind, nur betreten, wenn sie nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das digitale Covid-Zertifikat der EU wird in der Schweiz akzeptiert.

Bei Hotelübernachtungen greift die 3G-Regel nicht. Gäste, die keines der 3Gs erfüllen, müssen jedoch entweder im Außenbereich oder auf ihrem Zimmer essen. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die einzelnen Kantone auch kurzfristig „weitere beschränkende Maßnahmen“ erlassen können.

Italien

Ab dem 6. Dezember werden die Corona-Regeln in Italien verschärft. Es greift in vielen Bereichen 2G: Nur Geimpfte und Genesene haben dann Zugang zu Gastronomie (in geschlossenen Räumen), Festen, Diskotheken und Sportevents. In „Orangen Zonen“ gilt die 2G-Regel dann auch für Skilifte und -anlagen. Nach Angabe der italienischen Botschaft in Österreich bedeutet das entweder eine Inzidenz bis 150, 30 Prozent Normalbettenbelegung oder 20 Prozent Intensivbettenbelegung in Krankenhäusern.

Aktuell werden fast alle Regionen in Italien als weiß (minimales Risiko) eingestuft, die einzige Ausnahme ist die Region Friaul-Julisch Venetien. Sie ist eine „Gelbe Zone“. Winterurlauber, die hier auf die Piste wollen, sollten die Lage deswegen im Auge behalten. Momentan gilt aber in dieser Region wie in den anderen Skigebieten für alle Wintersportler ab zwölf Jahren die 3G-Regel. Wer mit einer geschlossenen Skigondel fährt und mindestens sechs Jahre alt ist, muss eine Maske tragen. Die Kabinen dürfen nur eine Auslastung von 80 Prozent haben. Wenn sich die Corona-Lage vor Ort verändert, kann es kurzfristig zu neuen Maßnahmen kommen.

Frankreich

Weil die Inzidenz im Nachbarland über 200 liegt, müssen alle Personen ab zwölf Jahren und zwei Monaten einen 3G-Nachweis mit sich führen, wenn sie die Gastronomie nutzen, Einkaufszentren betreten, oder längere Strecken mit Zügen, Bussen und Flugzeugen zurücklegen wollen. Der Nahverkehr kann dagegen auch von Menschen genutzt werden, die nicht geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Solange die Inzidenz höher als 200 ist, gilt auch in Skiliften die 3G-Regel für alle Personen ab zwölf Jahren. Darauf weist etwa der Veranstalter „Alpe d'Huez“ aus der Gebirgsregion Oisans hin. Negative Testergebnisse dürfen dabei nicht älter als 24 Stunden sein. Auch besteht eine Maskenpflicht in geschlossenen Gondeln und Warteschlangen.

Der Beginn der Skisaison hängt auch in Frankreich vom Gebiet ab: Alpe d'Huez“ öffnet ab dem 4. Dezember die Pisten, das Gebiet La Plagne dagegen erst am 11. Dezember.

Stornierungsmöglichkeiten

Wer seinen Winterurlaub stornieren möchte, sollte aus rechtlicher Sicht einige Punkte beachten. „Wichtig ist bei Pauschalreisen, dass der Stornierungszeitpunkt nicht früher als vier Wochen vor dem geplanten Reiseantritt erfolgt“, berichtet Karolin Sauer, Rechtsanwältin bei Kannengießer & Sauer. Bei einem zu langen Vorlaufe könne man noch nicht absehen wie sich die Situation am Urlaubsort schlussendlich darstellt.

Ein entscheidender Faktor für die Stornierung sei, ob die Reise durch das Pandemie-Geschehen erheblich beeinträchtigt sein wird. Eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt sei dabei nach Sauer nicht zwingend notwendig. Auch eine Einstufung als Risiko- oder Hochrisikogebiet könne ein Indiz für die gesundheitsgefährdende Lage am Urlaubsort sein. Ebenso eine im Vergleich zum Heimatland deutlich höhere Inzidenz. „Wenn sich die Situation allerdings schon zum Zeitpunkt der Buchung so darstellte, ist die Ausgangslage schwierig. Der Urlauber wusste dann schließlich vom Risiko“, sagt die Rechtsanwältin.

Auch wenn am Urlaubsort die 2G-Regel eingeführt wird, sei das kein außergewöhnlicher Umstand, „weil es eine individuelle Entscheidung ist, wenn man sich gegen die Impfung entscheidet“, erklärt Sauer. Bei einem Lockdown mit Beherbergungsverbot, wie es noch bis zum 13. Dezember in Österreich der Fall ist, handele es sich dagegen um einen außergewöhnlichen Umstand bei dem vertragliche Leistungen nicht erfüllt werden können. Das gelte auch für Individualreisen.

Für alle anderen Fälle sei bei eigenständiger Hotelbuchung die Rechtslage im Urlaubsland entscheidend. Grundsätzlich sei nach der Rechtsanwältin der beste Weg, sich bei gewünschter Stornierung mit dem Hotel oder Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen und nach einer Kulanzlösung zu suchen.