Ende der kostenlosen Bürgertests : Gesteigerte Nachfrage nach Corona-Selbsttests

Düsseldorf Kostenlose Bürgertests gibt es seit Anfang Oktober nur noch in Ausnahmefällen. Die Impfquote hat sich dadurch allerdings nicht gravierend verändert. Kommt es deswegen zu Lieferengpässen bei den Corona-Schnelltests?

Seit dem 11. Oktober haben in Deutschland nicht mehr alle Bürger die Möglichkeit, sich in Schnelltest-Zentren kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Zwar gelten Ausnahmen für Kinder und Personen, die sich nicht gegen das Virus impfen lassen können. Auch wenn der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht gilt weiterhin das kostenlose Angebot. Doch der Großteil der Deutschen muss für Tests inzwischen bezahlen.

Die Bundesregierung wollte so einen weiteren Anreiz schaffen, sich impfen zu lassen.Wirkung gezeigt hat das bislang offenbar wenig. Stattdessen decken sich inzwischen wieder mehr Menschen mit im Handel erhältlichen Schnelltests ein. So berichtet ein Sprecher der Drogeriekette dm auf Anfrage, dass es derzeit aufgrund schwankender Nachfrage und gestörter Lieferketten dazu kommen kann, dass nicht immer alle Produkte ausreichend verfügbar seien. Die Märkte würden jedoch regelmäßig mit neuer Ware beliefert.

Andere Einzelhandelskonzerne berichten ebenfalls von einem wachsenden Interesse an den Schnelltests: Aktuell verzeichne man eine leicht gestiegene Nachfrage, sagt eine Sprecherin des Discounters Aldi Süd. Im Frühjahr diesen Jahres habe man aufgrund des hohen Bedarfs noch die „Ein-Test-Pro-Kunde“-Regel eingeführt. Anlass für eine erneute Mengenbegrenzung dieser Art gebe es aktuell jedoch nicht. Schnelltests seien flächendeckend in den Filialen verfügbar. Auch in den Märkten von Rewe und Penny gebe es ein ausreichendes Angebot an Corona-Schnelltests, versichert ein Unternehmenssprecher.