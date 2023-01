Kliniken fordern Ende zum 1. März Maskenpflicht in NRW-Kliniken und Praxen auf der Kippe

Ab dem 1. Februar müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen keine Masken mehr in Bussen und Bahnen tragen. Doch für Krankenhäuser, Praxen und andere medizinische Einrichtungen gilt die Maskenpflicht weiter – noch. Denn die Rufe nach einer Abschaffung werden lauter. Nicht nur Ärztepräsident Klaus Reinhardt, auch die Krankenhäuser fordern nach drei Jahren Pandemie ein Ende der Auflage: „Konsequent wäre es, am 1. März kostenlose Tests, Testpflicht und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen gemeinsam zu beenden“, sagte Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), unserer Redaktion.