Monitoring-Bericht des Wirtschaftsministers : Corona-Lockdown verbessert Altmaiers Klimabilanz

Berlin Der Bundeswirtschaftsminister kann dem Kabinett einen positiven Montoring-Bericht zum Stand der Energiewende und des Klimaschutzes vorlegen: Die CO2-Emissionen seien 2020 um mehr als 40 Prozent gesunken – nicht nur wegen der Corona-Krise, meint Altmaier.

Deutschland ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim Abbau der Treibhausgasemissionen nach einer Zwischenbilanz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gut vorangekommen, darf jedoch mit dem Tempo in den kommenden Jahren nicht nachlassen. Andernfalls seien die ehrgeizigen Ausbau- und Klimaziele für die nächsten Jahre nicht zu erreichen, sagte Altmaier am Mittwoch bei der Vorstellung eines Monitoring-Berichts zum Stand der Energiewende .

Nach seinen Worten stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch im vergangenen Jahr auf 46 Prozent – nach 42 Prozent im Jahr 2019. Die Treibhausgasemissionen seien 2020 um mehr als 40 Prozent gegenüber 1990 deutlich gesunken. Und der Primärenergieverbrauch in Deutschland sei aktuell auf den niedrigsten Stand seit Anfang der 70-er Jahre zurückgegangen. „Selbst unter Berücksichtigung von Effekten der Corona-Pandemie geht der Erfolgskurs der Energiewende auch 2020 weiter“, sagte Altmaier. Der positive Trend habe schon vor der Pandemie eingesetzt.

Ein Gutteil des Rückgangs der CO2-Emissionen war allerdings sehr wohl eine direkte Folge der Corona-Pandemie. Denn seit März 2020 standen über mehrere Monate weite Teile des Wirtschaftslebens still, zudem waren Schulen und Kitas geschlossen. Das führte zu einer spürbaren Senkung der Emissionen im Verkehr und in Gebäuden. Gleichwohl tragen diese beiden Sektoren weiterhin zu wenig zum Klimaschutz bei. Tatsächlich dürften die Emissionen 2020 um rund 42 Prozent gesunken sein, prognostizierte Altmaier. Genaue Daten lägen aber noch nicht vor.