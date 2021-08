Personalknappheit in Ferienregionen : Corona-Krise: Hotels und Gaststätten verloren 15 Prozent des Personals

Vor allem in Ferienregionen wie hier in Ahlbeck fehlt Hotels und Gaststätten vielfach noch mehr Personal nach der Corona-Krise. Foto: dpa/Stefan Sauer

Hotels und Gaststätten haben in der Corona-Krise mehr als 160.000 sozialversicherungspflichtige Jobs oder 15 Prozent aller Stellen abbauen müssen. Vor allem in den Ferienregionen ist das Personal zu knapp, viele Betriebe reagieren mit Teil-Schließungen. Zumindest ein Lösungskonzept für die Zukunft hat die Branche aber bereits.

„Die Corona-Pandemie hat den gastgewerblichen Arbeitsmarkt mit voller Wucht getroffen. Im Mai 2021 wurden in der Branche rund 162.000 sozialversicherungspflichtige Jobs weniger gezählt als im Mai 2019. Damit hat die Branche rund 15 Prozent ihrer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verloren“, sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga unserer Redaktion. Betriebe vor allem in den Ferienregionen, die zwischenzeitlich wieder bessere Geschäfte machten, kämpften daher mit Personalengpässen. Mittel- und langfristig sei der Mangel an gut ausgebildetem Personal in der Branche eines der größten Wachstumsprobleme.

Die Corona-Krise hat Hotellerie und Gastronomie empfindlich getroffen. Vor allem im zweiten Lockdown, der über viele Monate über Weihnachten und Silvester hinaus andauerte, seien sehr viele Mitarbeiter abgewandert, sagte Hartges. Die Branche blickt nun mit Sorge auf die kommenden Monate, da die Corona-Inzidenzwerte wieder ansteigen und Infektionen auch bei bei doppelt Geimpften zunehmen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass viele private Veranstalter, Hotels oder Restaurants dazu übergehen werden, Ungeimpfte auch mit einem Corona-Test nicht mehr einzulassen.

Im Herbst und Winter 2020 hätten besonders viele Mitarbeiter die Branche verlassen, so Hartges. „Verschärft wurde die Situation durch Unternehmen anderer Branchen, die die Notsituation des Gastgewerbes ausgenutzt und die gut ausgebildeten Mitarbeiter gezielt abgeworben haben. Unsere Fachkräfte sind vor allem in die boomende Logistikbranche und in den Handel gewechselt.“ Zum Teil seien aber auch Entlassungen unvermeidlich gewesen.