Nach Hilfen für Studierende : SPD-Abgeordnete fordern Rettungsschirm für Auszubildende

Berlin Die Bundesregierung ringt noch um Hilfen für Azubis in der Corona-Krise. SPD-Fachpolitiker drücken aufs Tempo und legen einen eigenen Zehn-Punkte-Plan vor. Der sieht Boni und Prämien in Milliardenhöhe vor, um den künftigen Fachkräften eine Perspektive nach Corona zu bieten.

Auf die Unterstützung von Studierenden haben Union und SPD sich nach wochenlangem Streit geeinigt. Hingegen wurden die rund 1,3 Millionen Auszubildenden in Deutschland bislang von der Bundesregierung noch nicht mit Hilfen bedacht. Um ihre Perspektiven in der Corona-Krise zu sichern, fordern führende Arbeits- und Sozialpolitiker der SPD-Fraktion jetzt einen Schutzschirm mit Garantien und Boni für Betriebe und Azubis.

So wollen Fraktionsvize Bärbel Bas, der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Oliver Kaczmarek, sowie die frühere SPD-Generalsekretärin und Expertin für berufliche Bildung, Yasmin Fahimi, beispielsweise Unternehmen eine Übernahmeprämie zahlen, wenn sie Azubis aus Insolvenzbetrieben bei sich weiter beschäftigen und ausbilden. In dem Zehn-Punkte-Plan, der unserer Redaktion vorliegt, ist weiterhin vorgesehen, dass Betriebe, in denen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen sind, eine Geldspritze in Höhe von 80 Prozent des Azubi-Gehalts bekommen. Die Zuwendung solle nicht rückzahlbar sein und im Rahmen einer Projektförderung erfolgen, heißt es in dem Papier, das die Autoren auch mit der Unionsfraktion besprechen wollen.