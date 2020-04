Corona-Krise in NRW : 36.000 Studenten in NRW nach Jobverlust in Not

36.000 Studenten in NRW nach Jobverlust in Not

Düsseldorf Die Studentenwerke fordern 14 Millionen Euro pro Monat, damit könnten die ärmsten Hochschüler versorgt werden.

In der Debatte um Nothilfen und Kurzarbeit gehen Studenten beinahe unter – dabei trifft sie die Krise hart: Viele verlieren ihre Nebenjobs oder ihre Beschäftigung als Werkstudenten. Eine aktuelle Studie der Unternehmen Campus-Service und Varifast zeigt: Mehr als ein Drittel der jobbenden Studenten in Deutschland hat in Folge der Corona-Krise seine Arbeit verloren. Manche können dadurch ihre Wohnung und Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr bezahlen.

Bisher hat es noch keine Initiative der Länder für eine bundeseinheitliche Regel gegeben. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte in einem Brief an ihre Ministerkollegen in den Ländern unbürokratische Hilfe in Form von zinslosen Darlehen angekündigt, die auch den Studenten helfen sollen, die kein Bafög erhalten. Wie die Überbrückungshilfe genau ausgestaltet werden soll, ist jedoch offen. In einer Wissenschaftskonferenz diesen Freitag wollen Bund und Länder gemeinsam über Hilfen für in Not geratene Studenten beraten.