Corona ist zurück in NRW Klug auf den Corona-Winter vorbereiten

Was die Pandemie angeht, war der Sommer erfreulich entspannt. Alle Corona-Maßnahmen sind lange gefallen, Infektionen spielten keine Rolle. Doch das Virus gibt leider immer noch nicht auf. Und so steigen die Infektionszahlen wieder an. Dabei ist die absolute Zahl der gemeldeten Fälle wenig aussagekräftig, es wird kaum noch getestet. Doch die Tendenz weist in eine klare Richtung. Härter noch ist eine andere Währung: Die Viruslast im Abwasser steigt wieder an. Damit erweist sich das Monitoring in ausgewählten Kläranlagen als ein sinnvoller Frühindikator für das Infektionsgeschehen. Dass auch die Zahl der Krankenhaus-Patienten, die Corona haben, wieder steigt, unterstreicht dies.