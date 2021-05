Arbeitsrecht und die Corona-Impfung : Arbeitgeber können Angestellte nicht zur Impfung zwingen

Eine Frau erhält eine Corona-Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. (Symbolbild) Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Düsseldorf Geimpfte und Nicht-Geimpfte sind arbeitsrechtlich gleich zu behandeln. Wer noch nicht immunisiert ist, sollte keine Nachteile bei der Arbeit haben. Doch es gibt Ausnahmen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Arbeitsrecht und Corona-Impfung.

Die Impfkampagne schreitet voran, mittlerweile haben fast 40 Prozent der Deutschen den ersten Pieks für die Immunisierung gegen Covid-19 hinter sich. Damit ergeben sich aber auch immer mehr Fragen in Bezug auf das Arbeitsleben. Wir geben einen Überblick, welche Rechte und Pflichten Arbeitgeber- und Arbeitnehmer jetzt haben.

Unterstützen die Konzerne das Impfen?

Ja, fast alle großen Unternehmen haben angekündigt, ihren Beschäftigten Impfungen über die Werksärzte anzubieten.

Muss ich mich impfen lassen?

Nein, in Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Eine Immunisierung gegen das Coronavirus wird zwar dringend empfohlen, ist aber letztendlich freiwillig. Somit kann auch der Arbeitgeber keine Impfung für seine Beschäftigten anordnen. Wer sich also nicht impfen lassen will, hat arbeitsrechtlich keine Sanktionen zu befürchten.

Gesondert liegt dieser Fall jedoch im Bereich des Gesundheitswesens, etwa für Ärzte oder Pflegepersonal, wie der Düsseldorfer Fachanwalt für Arbeitsrecht, Tobias Brors, erklärt. „Nach dem Infektionsschutzgesetz (§23, Absatz 3) haben die Leiter bestimmter Einrichtungen – zum Beispiel Arztpraxen, Krankenhäuser und ambulante Pflegestationen – sicherzustellen, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Infektionen getroffen werden“, sagt Brors unserer Redaktion. Und zu diesen Maßnahmen könne nach Einschätzung des Experten theoretisch auch eine Impfung zählen – wenngleich zunächst andere Schritte unternommen werden sollten. „Ich bin skeptisch, dass davon eine Impfpflicht herzuleiten ist“, so Brors.

Kann mich eine Betriebsvereinbarung zur Impfung zwingen?

Nein, das ist nicht möglich. „Über eine Betriebsvereinbarung können lediglich leicht belastbare Eingriffe eingeführt werden – zum Beispiel Kurzarbeit“, sagt Rechtsanwalt Brors. Ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit falle aber nicht darunter. Deshalb könne eine Pflicht zur Impfung auch nicht durch eine Betriebsvereinbarung eingeführt werden.

Muss ich meinen Arbeitgeber über meine Corona-Impfung informieren?

Nein, diese Auskunft muss dem Arbeitgeber grundsätzlich nicht gegeben werden. Brors zieht zur Begründung die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) heran. „Ein Impfstatus ist ein Gesundheitsdatum und gehört damit laut DSGVO zu den besonders schützenswerten Daten“, erläutert der Experte.

Doch erneut gibt es eine Ausnahme in Bezug auf das Gesundheitswesen, führt der Fachanwalt für Arbeitsrecht aus. Laut §23a des Infektionsschutzgesetzes können nämlich personenbezogene Daten über den Impfstatus vom Arbeitgeber verarbeitet werden, „soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus §23 Absatz 3 […] erforderlich ist“, wie es im Gesetzestext heißt. Somit haben Arbeitgeber von Einrichtungen wie Arztpraxen und Pflegestationen das Recht den Impfstatus der Mitarbeiter zu erfahren, um damit über die Art und Weise der Beschäftigung zu entscheiden.

Gehört der Impftermin zur Arbeitszeit?

Nein, streng genommen ist der Impftermin keine Arbeitszeit. Das heißt aber nicht, dass der Arbeitnehmer direkt sein Recht auf Vergütung für diesen Zeitraum verliert, erklärt Brors. Begründet liegt das im §616 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Dieser greife für Impftermine einerseits, weil es sich um eine verhältnismäßig kurze Zeit handelt, in der nicht gearbeitet werden könne, und andererseits, weil der Arbeitnehmer sich nichts zu Verschulden hat kommen lassen, so der Experte. Zwar seien Arbeitnehmer angehalten, Termine wie eine Impfung außerhalb der Arbeitszeit zu erledigen. Durch die starre Terminvergabe in Impfzentren ist das aber nicht immer möglich. Das Gehalt muss für diesen Zeitraum also bezahlt werden. Markus Mingers, ein Jülicher Fachanwalt für Arbeitsrecht, sagt: „Grundsätzlich empfiehlt es sich, mit dem Arbeitgeber ein klärendes Gespräch zu suchen und auf dessen Wohlwollen zu hoffen, schließlich bedeutet ein Beschäftigter mit Schutzimpfung ein geringeres Risiko für alle Beteiligten.“

Brors zeigt aber auch die Ausnahme der sich auf §616 BGB stützenden Regel auf: Im Arbeitsvertrag kann der Paragraph ausgehebelt werden. Falls dies der Fall ist, besteht kein Recht auf Vergütung, wenn der Impftermin in der regulären Arbeitszeit wahrgenommen wird. Ein Blick in den Vertrag lohnt sich also.

Was ist, wenn der Werksarzt impft?

Es ist davon auszugehen, dass dies meistens während der Arbeitszeit geschieht. Die Unternehmen wollen ja, dass viele Beschäftigte immunisiert sind.

Müssen Geimpfte mit Nicht-Geimpften in einem Raum arbeiten?

Grundsätzlich ja. „Auch hier ist wichtig: Nicht jeder muss sich impfen lassen“, betont Tobias Brors. Und so sei zulässig, dass Geimpfte und Nicht-Geimpfte am gleichen Ort und zur Not auch auf engem Raum miteinander arbeiten – solche Fälle gäbe es etwa im Handwerk. Allerdings, das hebt der Experte ebenfalls hervor, muss der Arbeitgeber auch dabei eine Abwägung treffen. So darf durch den Kontakt der Personen keine Gefahr für einen Angestellten, zum Beispiel wegen einer Vorerkrankung, entstehen. In solchen Fällen müssten dann Maßnahmen „nach billigem Ermessen“ – also unter Abwiegen und Berücksichtigung beidseitiger Interessen – umgesetzt werden. Beim Handwerk wären etwa andere Teams denkbar oder eine Freistellung eines Mitarbeiters, wenn es gar nicht anders geht, so der Anwalt.

Können Nicht-Geimpfte von der Arbeit oder gewissen Bereiche im Unternehmen ausgeschlossen werden?

Nein, das ist weder für den Arbeitsplatz noch für die Kantine möglich. Begründet ist dies damit, dass es keine Impfpflicht gibt. Folglich kann der Arbeitgeber den Beschäftigten auch in keiner Form für seinen Impfstatus sanktionieren. Gleichwohl muss die Fürsorgepflicht für die Belegschaft im Blick gehalten werden – so sind räumliche oder zeitliche Trennungen denkbar sowie besondere Hygieneregeln.

Zudem hat das Unternehmen ein Hausrecht, worauf Rechtsanwalt Markus Mingers hinweist. Eine Zutrittsverweigerung für Nicht-Geimpfte sei somit in der Theorie möglich, würde aber einerseits dem Angestellten verwehren, seiner Beschäftigung nachzugehen, wenn das Homeoffice keine Alternative ist. Andererseits sehen Gewerkschafen die Zutrittsverweigerung als Benachteiligung, so Mingers: „Dieser Argumentation folgend, müssten Arbeitgeber demnach eine Vergütung ohne Arbeitsleistung weiterhin an die Beschäftigten zahlen. Da die Komplexität der gesamten Thematik enorm ist, müssen aller Voraussicht nach Gerichte abschließend über den entsprechenden Sachbestand entscheiden.“

Was passiert, wenn ich eine Impfung ablehne und mich dann mit Covid-19 infiziere?

Die Lohnfortzahlung findet auch in diesem Fall statt. Rechtsanwalt Tobias Brors sagt, dass sich der Arbeitnehmer nichts zu Verschulden hat kommen lassen, also nicht vorsätzlich krank geworden ist. Festgeschrieben ist das in §3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Ferner sei nicht sicher, ob die Person nicht auch mit einer Impfung krank geworden wäre, so der Experte. Er sagt: Wie bei jedem anderen Krankheitsfall muss der Arbeitnehmer eine Lohnfortzahlung für bis zu sechs Wochen erhalten.

Befreit mich die Impfung von der Maskenpflicht?

Nein, eine Maske muss trotz der Immunisierung weiter getragen werden, wenn sie vorgeschrieben ist. Auch die gängigen Abstandsregeln sind weiterhin einzuhalten. „Im Gegensatz zur Impfung ist das Tragen einer Maske eine sehr kleine Grundrechtsbeschränkung“, sagt Brors. Deshalb werde die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch bei Geimpften weiterhin durchgesetzt. Ob eine Aufhebung dieser Regel, wie es in den USA mittlerweile geschehen ist, auch für Deutschland – und damit auch für den Arbeitsbereich – aussteht, vermag der Experte nicht zu sagen. „Da ist eine medizinische Einschätzung vonnöten. Wenn keine Infektionsgefahr von Geimpften ausgeht, könnte die Maskenpflicht abgeschafft werden. Allerdings ist diese Annahme noch nicht bestätigt. Zudem ist eine Nachverfolgung noch zu schwer.“

Was ist eine Impfprämie und muss ich diese versteuern?

Eine Impfprämie ist eine Bonuszahlung des Arbeitgebers an den Beschäftigten für die Immunisierung. Damit soll ein Anreiz für die Impfung geschaffen werden. So haben in den USA große Unternehmen wie die dortigen Ableger von Aldi und Lidl ihren Mitarbeitern Prämien angeboten, wenn diese sich immunisieren lassen. Auch in Deutschland ist die Impfprämie grundsätzlich zulässig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund weist jedoch darauf hin, dass der Betriebsrat bei einer solchen Zahlung mitbestimmungspflichtig ist (§87, Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes).