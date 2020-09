Corona-Pandemie : Neusser Firma weckt Impfstoff-Hoffnung

Neuss Bei Janssen-Cilag, der Pharmasparte des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson, werden 550 Probanden in einer zweiten klinischen Phase getestet. Die dritte Phase soll noch im September starten, allerdings nicht in Europa.

So ein Tag war der Dienstag. Die positive Nachricht kommt aus Neuss von Janssen-Cilag. Janssen ist die Pharmasparte des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat genehmigt, dass die Neusser, deren Forschungszentrum im niederländischen Leiden liegt, einen möglichen Impfstoff an einer größeren Zahl von Probanden testen dürfen. Dabei geht es um einen Test der sogenannten zweiten Phase, in der sich mehrere hundert Freiwillige zur Verfügung stellen. Getestet wird nach Angaben von Janssen in Berlin, Rostock und Hamburg, außerdem an Studienzentren in den Niederlanden und in Spanien. 550 Probanden sind dabei, davon 225 an den drei deutschen Standorten. Parallel laufen Phase-eins-Tests in Belgien und den USA (mit weniger Probanden). Ziel von Janssen sei es, im September auch mit der klinischen Phase-3-Studie zu beginnen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.