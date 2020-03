Gut für Mieter und Käufer : Corona-Folge: Immobilienpreise bleiben stabil

Düsseldorf Bei allen schlimmen ökonomischen Begleiterscheinungen, die der Ausbruch der Corona-Pandemie mit sich bringt, hat die Krise doch noch einen positiven Effekt für Verbraucher: Mieten und Immobilienpreise dürften in diesem Jahr kaum steigen.

Zwar hat das Kölner Institut noch keine konkreten Berechnungen vorliegen, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Krise in den Großstädten deutlich stärker auf die Preise drücken wird als in den ländlichen Regionen. Das gilt für Mieten und Käufe. Kündigungen seitens der Vermieter sind in den nächsten Monaten nicht möglich, Mietsteigerungen in vielen Fällen ausgeschlossen. Für höhere Mieten fehlt es Haushalten, die plötzlich von Kurzarbeitergeld leben müssen, an Geld; selbst eigentlich notwendige Umzüge bleiben aus, weil die Kontaktsperre das meist unmöglich macht und viele zudem auch die Kosten eines Umzugs scheuen.