Antwort auf Anfrage der Linken : Corona-Förderprogramm zur Umrüstung von Klimaanlagen wird kaum angenommen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Das von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Mitte Oktober aufgelegte Förderprogramm zur corona-gerechten Um- und Aufrüstung von Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden wird bisher kaum angenommen. Von den zur Verfügung stehenden 500 Millionen Euro an Fördermitteln seien bisher erst 4,8 Millionen Euro durch Zuwendungsbescheide gebunden, heißt es in der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion, die unserer Redaktion vorliegt.