Corona, Flutkatastrophe, Inflation : So viele Schulden hat der deutsche Staat

So viele Schulden hat der deutsche Staat

Wenn das Geld nicht reicht, dann leihen sich Staaten manchmal was. Sie machen Schulden. Foto: dpa/Silas Stein

Berlin Wer Geld braucht, aber keins mehr hat, macht manchmal Schulden. Sogar Staaten leihen sich Geld. Das kann sinnvoll sein und mal problematisch. Auch Deutschland hat hohe Schulden. Wie viele das sind.

Sie sind entstanden, weil sich der Staat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Geld geliehen hat. Denn für seine Aufgaben brauchte er häufig mehr Geld, als er eingenommen hat.

Die jeweilige Regierung rechnet regelmäßig aus, wie viel Geld eingenommen wird und wie viel ausgeben werden kann. So ein Plan gerät aber manchmal durcheinander. Das kann zum Beispiel an einer Naturkatastrophe wie einer Flut liegen oder an einer Pandemie wie mit dem Coronavirus.