Infektionsschutz durch Masken : Die FFP2-Maske im Fokus

Düsseldorf Die Krankenkassen haben mit dem Versand der Coupons für kostenlose Masken begonnen. Derweil wird über eine Maskenpflicht diskutiert. Wie hilft der FFP2-Schutz das Infektionsrisiko zu vermindern?

Während die ersten Gutscheine für den subventionierten Gesichtsschutz in den Apotheken eingelöst werden, wird auch in NRW über eine FFP2-Maskenpflicht in Einzelhandel und Nahverkehr diskutiert. Die wichtigsten Fragen rund um die FFP2-Maske.

Wie ist der Stand beim Coupon-Versand? Die Krankenkassen erhalten offenbar immer mehr Gutscheine, die sie an die berechtigen Menschen weiterleiten. Bei der Barmer in NRW sind Montag die ersten Lieferungen der Bundesdruckerei angekommen. Die Techniker Krankenkasse, die DAK, die AOK Rheinland und die Barmer haben mit dem Versand begonnen. Laut Apothekerverband Nordrhein haben die ersten Personen ihre Gutscheine in den Apotheken eingelöst. Dort glaube man aber, dass es noch Wochen dauern wird, bis alle Risikogruppen ihren Berechtigungsschein erhalten haben. Der wird zuerst an über 75-Jährige geschickt, dann an 70 bis 74-Jährige und Risikopatienten und zuletzt an 60 bis 69-jährige Personen.

Gibt es genug Masken? Laut Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sei die Verfügbarkeit im Handel gewährleistet. In Bayern wird es ab Montag eine Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Lebens geben. Der Apothekerverband Nordrhein sieht das ähnlich und geht davon aus, dass eine Versorgung aller Menschen auch im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW machbar sei, falls FFP2-Masken Pflicht werden. „Lieferanten und Apotheken könnten die Mengen stemmen, ich schätze den Markt so ein, dass das möglich ist“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Die FFP2-Masken sind nicht nur in Apotheken, sondern oft auch im Einzelhandel und im Internet erhältlich.

Was sagt die NRW-Landesregierung? Sie will die FFP2-Maskenpflicht prüfen, aber NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist eher skeptisch.

Wie schützen die Masken? Im Gegensatz zur sogenannten Alltagsmaske schützt die FFP2-Maske nicht nur andere, sondern auch die Person, die sie trägt. Der Gesichtsschutz filtert Partikel, Tröpfchen und Aerosole. Die Maske besteht aus mehreren Lagen, in deren Mitte sich ein sogenanntes Filtervlies befindet, das eine elektrostatische Ladung hat. So können Aerosole gebunden werden, die durch die reine Faserdichte des Gewebes nicht aufgehalten würden.

Für den vollen Schutz ist aber unerlässlich, dass die Maske richtig getragen wird. Dafür muss sie dicht am Gesicht anliegen und der Nasenbügel muss an die Form der Nase angepasst werden. FFP2-Masken mit Ventil schützen zwar die tragende Person, bieten laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aber nur einen geringen Fremdschutz, weil die ausgeatmete Luft nicht gefiltert wird.

Wie erkennt man geprüfte FFP2-Masken? Ein weiterer Unterschied zu Stoffmasken ist das Zertifizierungsverfahren. FFP2-Masken müssen mindestens 94 Prozent der Aerosole filtern, FFP3-Masken sogar 99 Prozent. Die Kennzeichnung CE zusammen mit der Prüfnorm der EU zeigen an, dass die Masken den Anforderungen entsprechen, so das BfArM.

Darf man die Masken mehrmals tragen? Eigentlich sind FFP2-Masken für den Einmalgebrauch ausgelegt. Das gilt insbesondere für den medizinischen Bereich, wo mit einer höheren Errergerlast zu rechnen ist, als im Alltag. Offenbar ist eine Mehrfachverwendung aber möglich, beispielsweise bei mehreren Supermarktbesuchen im Lauf der Zeit.

Das hat ein Forscherteam unter anderem der Fachhochschule Münster herausgefunden. „Wir sind davon überzeugt, dass eine wiederverwendete FFP2-Maske besseren Schutz bieten kann als Alltagsmasken“, erklärt Projektleiter Christopher Niehues.

Die Forscher fanden heraus, dass die Víruslast nach sieben Tagen sachgemäßer Trocknung „auf ein vertretbares Maß reduziert ist“. Dazu sollen die FFP2-Masken an Haken oder Nägel angebracht werden und bei Raumtemperatur sieben Tage lang hängen bleiben. Danach können sie erneut getragen werden. Allerdings von keiner anderen Person, da sich andere Erreger, wie Bakterien, immer noch auf der Maske befinden können. Vor einer Trocknung auf der Heizung wird gewarnt, da die Temperaturen von 30 bis 40 Grad der optimale Nährboden für Bakterien und Pilze seien. Eine Desinfektion im Backofen bei 80 Grad ist möglich, aber nicht praktikabel, weil die Angaben auf den Öfen laut Niehues zu ungenau sind. So sind sie entweder wärmer oder kälter als 80 Grad. Dann bleiben die Masken entweder infektiös oder das Filtervlies wird bei zu viel Hitze zerstört.

Wie teuer sind die Masken? Der Stückpreis liegt zwischen rund einem und rund fünf Euro. Zu Beginn der Pandemie waren sie teilweise deutlich teurer. Dabei kommt es auch auf die gekaufte Menge an. Mit einem Coupon der Bundesregierung erhalten die berechtigten Personen sechs Masken und zahlen dafür einen Eigenanteil von zwei Euro.

Gibt es finanzielle Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen? Mehrere Wohlfahrtsverbände und Parteien fordern Zuschüsse für Menschen mit wenig Einkommen. Die Grünen NRW haben sich grundsätzlich für die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht ausgesprochen, die Landesregierung hat sich noch nicht festgelegt. „Die Infektionslage in NRW ist angespannt. Eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften ist daher generell sinnvoll“, sagte Grünen-Chefin Mona Neubaur unserer Redaktion und warnte zugleich: „Schnellschüsse wie in Bayern helfen uns aber nicht weiter“. Zunächst müsse sichergestellt sein, dass die FFP2-Masken in ausreichender Menge und flächendeckend verfügbar sind. An Menschen mit geringem Einkommen müssten kostenlose Masken verteilt werden: „Infektionsschutz darf keine Frage des Geldbeutels sein“, so Neubaur.