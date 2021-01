130 Milliarden Euro : Bund macht im Corona-Jahr so viele Schulden wie noch nie

Bund macht im Corona-Jahr so viele Schulden wie noch nie

Berlin Durch die Corona-Pandemie hat der Bund im vergangenen Jahr so hohe neue Schulden aufgenommen wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Steuereinnahmen hätten dennoch über den Erwartungen gelegen.

Insgesamt wurden zusätzliche Kredite in Höhe von 130,5 Milliarden Euro aufgenommen, wie am Dienstag aus dem Finanzministerium verlautete. Der bisherige Rekordwert lag bei 44 Milliarden Euro im Jahr 2009. Die Neuverschuldung blieb damit aber deutlich unter dem Kreditrahmen von bis zu 218 Milliarden Euro, den der Bundestag bewilligt hatte. Im Finanzministerium wurde das damit begründet, dass die Konjunktur nicht so stark eingebrochen sei wie befürchtet. Dadurch lägen die Steuereinnahmen über den Erwartungen, während etwa die Ausgaben für Corona-Hilfen und soziale Sicherung geringer seien.