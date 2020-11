Ryanair macht Verluste : Ryanair will Krise mit Angriff trotzen

Dublin/Düsseldorf Erstmals seit 1990 machte Ryanair Verluste im Sommer. Doch Europas größter Billigflieger setzt trotzdem auf Angriff. Der Flughafen Düsseldorf könnte dabei auch eine Rolle spielen, meint ein Experte.

Trotz dieses Desasters setzt O’Leary auf Attacke. „Wir haben mit 2400 Routen die meisten Strecken in Europa und fliegen mit 242 Flughäfen mehr Ziele an als jede andere Airline“, sagte er bei einer Videokonferenz am Montag. Ryanair werde andere Fluggesellschaften verdrängen, weil das Unternehmen deutlich niedrigere Kosten habe. Er rechnet damit, dass sich im Frühjahr 2021 das Geschäft wieder langsam erholen könnte. So sollen gezielt Verbindungen zwischen Regionen angeboten werden, die relativ wenig von der Pandemie betroffen sind. Ryanair schlägt ebenso wie einige Wettbewerber vor, dass Passagiere vor Abflug auf das Coronavirus getestet werden, um ihnen eine Quarantäne nach einem Flug zu ersparen. O’Leary fordert die Politik im Gegenzug auf, mit den immer neuen Reisebeschränkungen aufzuhören.

Zumindest die Anleger glauben an die Strategie des Unternehmens. Die Aktie ging um rund drei Prozent nach oben. Der Börsenwert von Ryanair in Höhe von 13,3 Milliarden Euro ist dreimal so hoch wie der von Deutschlands Marktführer Lufthansa, die nur auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,4 Milliarden Euro kommt. Und Experten erwarten bei den Iren eine deutlich bessere Entwicklung als bei Lufthansa und ihrem Ableger Eurowings. „Ryanair ist auf eine Erholung des Luftverkehrs gut vorbereitet“, sagt der Unternehmensberater Gerald Wissel, „die können Tickets dank besonders niedriger Kosten günstiger anbieten als fast jeder Wettbewerber. Sie können ihre Flotte sehr flexibel einsetzen. Und während Lufthansa stark davon abhängig ist, dass sich irgendwann auch der Interkontinentalverkehr erholt, setzt Ryanair nur auf kürzere Flüge in Europa.“ Dies ist laut Wissel ein Pluspunkt: „Es gibt für Urlaubsflüge in Europa sicherlich viel Nachfrage, wenn die Corona-Krise vorbei geht oder sie sich in ihren Folgen stark mindert.“ Die Nachfrage nach Fernflügen würde dagegen sicherlich etwas später anziehen.