Reifenhersteller Continental will Autozuliefersparte abspalten

Spekulationen um eine Trennung von der Autozulieferung gab es schon lange. Vor Jahren schon hatte Conti die Geschäfte um den Antriebsstrang in die Firma Vitesco ausgegliedert und ebenfalls per Spin-Off an die Börse gebracht. Mittlerweile hat der fränkische Autozulieferer Schaeffler - mit 46 Prozent der Anteile auch Großaktionär von Conti - die Mehrheit an Vitesco übernommen und will den Antriebsspezialisten dieses Jahr noch auf den eigenen Konzern verschmelzen.